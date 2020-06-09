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محمد محيي يطرح أغنية "قلب أخونه" في هذا الموعد

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 09:54 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد


يستعد الفنان محمد محيي لطرح ثالث أغنيات ألبومه الجديد،و تحمل الأغنية اسم "قلت أخونه"،ومن المُقرر طرحها يوم السبت الموافق 20 يونيو الجاري، والأغنية من كلمات نور الدين حمدي، وألحان كريم حمدي، وتوزيع الموسيقى فهد.


وفي سياق آخر، طرح محمد محيي أول أغنيتين من ألبومه المنتظر، وهما "سهرانين"، وهي من كلمات نور حمدي، وألحان محمد محيي، وتوزيع محمد العشي، والثانية "فوضت أمرى"، وهي من كلمات أشرف أمين، وألحان محمد محيي، وتوزيع محمد العشي، وحققت الأغنيتين نجاحًا كبيرًا.

والجدير بالذكر أن محمد محيي يتعاون فى الألبوم الجديد مع عدد العديد من الشعراء منهم أيمن بهجت قمر، أحمد مرزوق، والراحل رضا أمين، نور الدين حمدي، نور الدين مصطفى، إيهاب عبدة، أشرف أمين، سلطان صلاح، هاني رجب، رومانيا، ومن الملحنين يتعاون مع وليد سعد، محمد رحيم، مديح محسن، مصطفى عوض، محمود الشريف، كريم حمدي، مدين، إيهاب عبد الواحد، وحماده النادي، أما الموزعين فيتعاون مع فهد، ومحمد العشي، ورفيق عاكف، ومحمد رحيم قام بتوزيع أغنية واحد فقط، وحسام حسني، والموزع الراحل عادل واصف.

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