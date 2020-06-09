هذه المناطق ستشهد الكسوف الحلقي للشمس يوم 21 يونيو الجاري

تشهد الكرة الأرضية نهار يوم الأحد الموافق 21 من يونيو لعام 2020 كسوف حلقي للشمس، في العديد من البلدان وجزئي في بلدان آخرى، ويستغرق الكسوف ساعتين و57 دقيقة و17 ثانية (2:57:17).





وعن الدول التي تشهد الكسوف الحلقي للشمس تتمثل في مصر واليمن وأقصى جنوب السعودية وسلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، الكونغو وجمهورية أفريقيا الوسطى وإثيوبيا وباكستان والهند والصين وجنوب السودان وأريتريا.





وعن المناطق التي سيظهر فيها كسوف الشمس بشكل جزئي، هي قارة آسيا باستثناء شمالها وشرقها، وفي جنوب شرق أورويا وشمال أستراليا وأندونيسيا والمحيط الهادى وقارة أفريقيا ماعدا الجزء جنوبها وغربها.



وكسوف الشمس الحلقي يحدث عندما يكون القمر بعيدًا جدًا عن الأرض لتغطية الشمس تمامًا، وينتج عن ذلك حلقة من الضوء حول القمر وخلال هذا النوع من الكسوف لا تظهر هالة الشمس.



