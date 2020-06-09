الحكم على إيراني متهم بالتجسس لوكالة المخابرات الأمريكية بالإعدام

أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية بإيران، اليوم الثلاثاء، الحكم على مواطن إيراني متهم بالتجسس لوكالة المخابرات الأمريكية بالإعدام لتقديمه معلومات عن مكان قاسم سليماني.

وكانت شرطة طهران، اعتقلت شاب إيراني بتهمة تمزيق صورة قاسم سليماني الذي قتل بغارة أمريكية في بغداد في 3 يناير الجاري، حسب ما ذكرته وكالة "إيسنا" الإيرانية.

وشهدت إيران، احتجاجات على إسقاط الطائرة الأوكرانية بصاروخين أطلقهما الحرس الثوري، ومزق المتظاهرون صور قاسم سليماني قائد فيلق القدس، والمرشد الأعلى علي خامنئي، فيما حاول النظام إسكات المتظاهرين ومنعهم بالقوة، باعتقال المحتجين بتهمة إهانة صور سليماني.

وقد أفادت تقارير إعلامية، باعتقال 5 آخرون في مطلع الشهر الجاري في أصفهان جنوبي البلاد بتهمة إهانة صورة قاسم سليماني، وفق موقع قناة "الحرة".

وتداول النشطاء مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، أن المتظاهرون في إيران والعراق، حرصوا أثناء احتجاجاتهم على تمزيق صور سليماني وحرقها.

وفي خطوة نادرة، أقرت وكالة أنباء "فارس" شبه الحكومية بتمزيق صورة سليماني وبخروج التظاهرات المناهضة للنظام.

ويذكر أن سليماني وعدد آخر من العسكريين، من بينهم نائب قائد ميليشيا الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، قتلوا في غارة أمريكية في العاصمة العراقية بغداد، في مطلع الشهر الجاري.