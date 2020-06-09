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كليب "جمالها" لحمادة هلال ومنة عرفة يحصد 6.6 مليون مشاهدة

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 09:44 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد


نجح كليب "جمالها" للفنان حمادة هلال، والفنانة منة عرفة، في تحقيق نجاحًا كبيرًا، حيث تخطت عدد مشاهداته عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب" 6 ملايين و617 ألف مشاهدة، وذلك بعد طرحه يوم 25 مايو الجاري، بالتزامن مع عيد الفطر المبارك.

وظهرت منة عرفة في الكليب كـ "موديل"، مع الاستعانة ببعض مشاهد ولقطات لها في مرحلة الطفولة؛ لتعيد للجمهور ذكرياتها
مع حمادة هلال.

أغنية "جمالها" من كلمات ماجد صبري، جيتار شريف فهمي، طبلة ماجد الصواف، توزيع موسيقي مادو صلاح، والكليب إخراج أحمد عاطف.

يُشار أن منة عرفة قد تعاونت مع حمادة هلال في فيلم "الحب كده" الذي تم إنتاجه 2007، وهو من إنتاج السبكي وإخراج أكرم فريد.

وفي سياق آخر، يستعد الفنان حمادة هلال، لطرح أغنية جديدة خلال الأيام القليلة المقبلة تحمل عنوان "طحن × طحن"، وهى من كلمات هشام عبدالحليم، وألحان حسن سراج، وتوزيع أوكا.

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