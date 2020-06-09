حنين حسام | النيابة تستأنف على قرار إخلاء سبيل "فتاة التيك توك"

استأنفت النيابة العامة، أمس الإثنين الموافق 8/6/2020، على قرار إخلاء سبيل المتهمة حنين حسام والمعروفة إعلاميًا بـ"فتاة التيك توك" بكفالة 10 آلاف جنيه.





ومن المقرر أن تنظر غرفة المشورة بمحكمة شمال القاهرة، اليوم الثلاثاء الموافق 9/6/2020، أمر الاستئناف.





واتهمت النيابة العامة حنين حسام بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشائها وإدارتها واستخدامها مواقع وحسابات خاصة عبر تطبيقات للتواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجريمة.





واتهمتها أيضًا، بارتكاب جريمة الاتجار بالبشر بتعاملها في أشخاص طبيعيين هن فتيات استخدمتهن في أعمال منافية لمبادئ وقيم المجتمع المصري؛ للحصول من ورائهن على منافع مادية؛ وكان ذلك استغلالاً لحالة الضعف الاقتصادي وحاجة المجني عليهنَّ للمال، والوعد بإعطائهنَّ مبالغ مالية، وقد ارتكبت تلك الجريمة من جماعة إجرامية مُنَظمة لأغراض الاتجار بالبشر تضم المتهمة وآخرين.