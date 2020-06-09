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الأهلي يضع صاحب الأرقام المميزة ضمن قائمة أولوياته الصيفية

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 09:38 ص
كريم البركاوي
كريم البركاوي
أمل الحلفاوي
يأتي المهاجم المغربي كريم البركاوي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي حسنية أكادير، على رادار الأهلي للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

كريم البركاوي أوضح أن الأهلي قام بتقديم عرض رسمي لضمه، وجاري المباحثات بين إدارة ناديه ونظيرتها المصرية، من أجل الحسم في أمور الصفقة.

كما يحظى بركاوي باهتمام من جانب قطب الكرة المصرية الآخر، نادي الزمالك من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حسب ما أوضحت تقارير صحفية.

وقدم المهاجم المغربي مستويات رائعة مع فريقه خلال الفترة الماضية، وهو ما جذب انتباه العديد من الأندية، حيث تلقى عدة عروض من أندية الدرجة الثانية فى الدوري الألماني.

البركاوي يجيد اللعب في أكثر من مركز، منها المهاجم الصريح بالإضافة إلى الجناح ووسط الملعب لأيضا.

يلعب في صفوف حسنية أكادير المغربي منذ عام 2013، وخاض 132 مباراة حتى الآن، وسجل 41 هدف خلالها، وصنع 10 أهداف آخرين.

على مستوى البطولات الإفريقية فقط، لعب 13 مباراة في بطولة الكونفدرالية، وسجل 8 أهداف، خلال نسختين، وواجه الزمالك في لقائين بتلك البطولة النسخة الماضية.

جدير بالذكر أن السويسري رينيه فايلر مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يفضل التعاقد مع لاعبين أجانب بدلا من العرب، في المراكز التي تحتاج تدعيم وأهمها الجناح يميناً ويسارا والمهاجم.

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