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الإنجليز يشعلون حرب "مونييه"

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 12:55 م
مونييه
مونييه
الفجر الرياضي

دخلت أندية مانشستر يونايتد وتشيلسي وتوتنهام الإنجليزي في صراع على ضم توماس مونييه ظهير ومدافع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وذلك لتدعيم خط الدفاع في الموسم الجديد من أجل المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي.

 

وكشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية عن أن مانشستر يونايتد وتشيلسي استفسرا عن إمكانية ضم توماس مونييه في صفقة انتقال حر  بعد انتهاء تعاقده بنهاية الموسم الجاري خاصة أن اللاعب لا ينوي الاستمرار في ملعب حديقة الأمراء.

 

وأوضحت الصحيفة أن جوزيه مورينيو المدير الفني لنادي توتنهام تحرك لضم توماس مونييه لكن دانييل ليفي رئيس النادي غير مقتنع بضم ظهير أيمن خاصة أنه قرر بيع كيران تريبير لأتلتيكو مدريد الإسباني لإفساح المجال أمام مشاركة سيرجي أورييه بشكل أساسي.

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مانشستر يونايتد توماس مونييه توتنهام باريس سان جيرمان

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