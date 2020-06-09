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إنتر ميلان يحسم موقفه من رحيل لاوتارو مارتينيز والتعاقد مع فيدال

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 09:38 ص
مارتينيز
مارتينيز
أحمد عصام
حسم مسؤولو فريق إنتر ميلان الإيطالي موقفهم من رحيل المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز لاعب الفريق والتعاقد مع اللاعب التشيلي ارتورو فيدال لاعب فريق برشلونة الإسباني.

ويرغب فريق برشلونة في التعاقد مع لاوتارو هذا الصيف، ولكن أيضاً يريدون إقحام ارتورو فيدال ضمن الصفقة من أجل تخفيض سعر اللاعب الأرجنتيني.

ورفض انطونيو كونتي مدرب إنتر ميلان ضم فيدال في الصيف، ولا يرغب الفريق الإيطالي دخول أي لاعب ضمن صفقة لاوتارو، حيث طلب إنتر الحصول على المال فقط في تلك الصفقة.

وحدد إنتر ميلان سعر لاوتارو مارتينيز بمبلغ 111 مليون يورو، ويعد هذا المبلغ كبير للغاية على فريق برشلونة خلال الفترة الحالية بسبب الازمة المالية التي يمر بها النادي بعد توقف النشاط الرياضي لمدة 3 أشهر لتفشي فيروس كورونا.

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لاوتارو فيدال توقف النشاط انتر ميلان

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