صراع خماسي على سيباستيان تيجالي

أصبح سيباستيان تيجالي نجم الوحدة الإماراتي الأسبق مطلوبًا في أندية عديدة من الدوري الإماراتي خلال فترة الانتقالات الصيفية مثل الشارقة وكلباء والوصل وبني ياس والظفرة الذين يسعون إلى التعاقد مع المهاجم الفذ خلال الميركاتو الصيفي.

وأكدت صحيفة "البيان" الإماراتية أن سباستيان تيجالي يتمتع بميزتين، الأولى أنه سيتم قيده في خانة اللاعب المواطن، والثانية أنه هداف وخطورته كبيرة على مرمى المنافسين، حيث نجح هذا الموسم مع الوحدة في تسجيل 15 هدفاً، وصنع 5 تمريرات حاسمة، خلال 19 مباراة في الدوري الإماراتي.

وقالت الصحيفة: "وضع تيجالي بعض الشروط للموافقة على العروض منها الحصول على مليونين ونصف المليون يورو كراتب سنوي خلاف بعض الامتيازات مع التوقيع على عقد لمدة عامين، وهذه الشروط ربما أخرت بعض الأندية عن تقديم عروضها للاعب بشكل رسمي بينما بدأت أندية في مفاوضاتها مع اللاعب لتعديل بعض هذه الشروط".