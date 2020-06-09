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إصابة أحد أفراد عائلة الفنان سامي مغاوري بـ فيروس كورونا

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 09:27 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد


أعلن الفنان الشاب كريم مغاوري- نجل الفنان سامي مغاوري،عن إصابة أحد أفراد عائلتهم بفيروس كورونا، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".


كتب كريم مغاوري منشورًا قال فيه :"فضلاً وليس أمرًا، الدعاء لمعتز مغاوري، ابن عم والدي، الفنان بالبيت الفني للمسرح، فقد تم تأكيد إصابته بكورونا".

والجدير بالذكر أن الفنان سامي مغاوري خاض السباق الرمضاني الماضي من خلال مشاركته في مسلسل "اللعبة"، وهو بطولة هشام ماجد، شيكو، أحمد فتحي، محمد ثروت، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، مي كساب، ميرنا جميل، محمد أوتاكا ومنى جمال، ومن تأليف أحمد سعد والي، محمد صلاح خطاب، إبراهيم صابر، وإشراف على الكتابة فادي أبو السعود، إخراج معتز التوني.


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