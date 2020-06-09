Advertisements

زعيمة هونج كونج: البلاد لا يمكنها تحمل مزيد من الفوضى

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 09:22 ص
بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
حذرت زعيمة هونج كونج كاري لام، اليوم الثلاثاء من أن المدينة لا يمكنها تحمل المزيد من "الفوضى" في الذكرى السنوية الأولى لبدء الاحتجاجات الجماهيرية المطالبة بالديمقراطية، وفقا لما اوردته وكالة "رويترز".

وقد تدفق أكثر من مليون شخص الى الشوارع قبل عام للاحتجاج على مشروع قانون أصدرته حكومة لام كان سيسمح بتسليم الأشخاص إلى الصين القارية حيث يسيطر الحزب الشيوعي على المحاكم لمحاكمتهم.

وسحبت لام في وقت لاحق مشروع القانون، لكن أثار التشريع مخاوف واسعة النطاق من أن الحكومة المركزية في بكين تخنق الحريات في المركز المالي العالمي، مما أثار شهورًا من الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

وقالت لام خلال مؤتمرها الإعلامي الأسبوعي، الذي تزامن مع الذكرى السنوية: "يمكننا جميعًا رؤية الصعوبة التي مررنا بها في العام الماضي، وبسبب مثل هذه المواقف الخطيرة، لدينا المزيد من المشاكل للتعامل معها".

وأضافت "نحن بحاجة للتعلم من الأخطاء، أتمنى أن يتعلم جميع المشرعين من الأخطاء - أن هونغ كونغ لا يمكنها تحمل مثل هذه الفوضى."

بعد هدوء نسبي في الاحتجاجات خلال جائحة الفيروس التاجي، عاد المتظاهرون إلى الشوارع في الأسابيع الأخيرة ويتوقع المزيد من التجمعات.

دعا النشطاء الناس للتجمع في وقت الغداء وفي وقت لاحق يوم الخميس للاحتفال بالذكرى السنوية لمسيرة حاشدة العام الماضي. كما أعلنوا عن خطط لإجراء استفتاء يوم الأحد حول ما إذا كان سيتم شن إضراب على مستوى المدينة ضد قوانين الأمن القومي المقترحة الشهر الماضي.

زاد هذا التشريع، الذي تصر السلطات على أنه سيركز على "مثيري الشغب" الذين يشكلون تهديدا للأمن القومي، من حدة التوتر. وحذرت لام من خطط النشطاء لإجراء استفتاء الإضراب.

وقال ناشط الديمقراطية جوشوا وونغ في تغريدة على تويتر: "على مدار العام الماضي، شهد سكان هونغ كونغ والعالم على تدهور الوضع في هونغ كونغ، حيث شددت بكين قبضتها على حريات المدينة".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

هونج كونج الفوضى احتجاجات هونج كونج

أخبار تهمك

عمرو أديب عن واقعة "حوار تليجرام": "هنجيبه من قفاه"

منذ حوالي 9 ساعات

بشرى سارة حول الوضع الصحي للفنانة رجاء الجداوي

منذ حوالي 10 ساعة

أول رد من الشركة المسؤولة عن توفير لقاح أوكسفورد لمصر

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. ترامب: لن نفكك الشرطة الأمريكية أو نخفض تمويلها

منذ ساعتين و 51 دقيقة

الأهلي يضع صاحب الأرقام المميزة ضمن قائمة أولوياته الصيفية

منذ 41 دقيقة

مناشدة عاجلة من وزيرة الصحة للمواطنين بشأن نقص الأدوية

منذ حوالي 9 ساعات

رئيس الوزراء الإثيوبي يتحدى القانون الدولي بقرار تعبئة سد النهضة

منذ حوالي 21 ساعة

مستشار الرئيس يعلن خبرا سارا للمصريين بشأن علاج كورونا (فيديو)

منذ يوم

"تاج الدين" يعلن نجاح لقاح كورونا.. وتوافره قريبا بالأسواق (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. موعد إعلان أسعار الشرائح الجديدة للكهرباء

منذ حوالي 21 ساعة

مفاجأة.. حسام عاشور يستقر على وجهته القادمة في الصيف

منذ ساعتين و 8 دقيقة

مستشار الرئيس للصحة يزف بشرى سارة بشأن المصابين بفيروس كورونا (فيديو)

منذ يوم

"كلو العيش للآخر".. نصائح اقتصادية من عمرو أديب بسبب كورونا (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

النصر السعودي يسعى للتعاقد مع نجم الهلال

منذ حوالي 7 ساعات

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة بشأن فقدان حاستي الشم والتذوق وعلاقهتا بكورونا (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للسيسي

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

شرطة هونغ كونغ تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين

زعيمة هونج كونج تجدد الدعوة للحوار مع المحتجين

الصين تنتقد ألمانيا بسبب زيارة ناشط من هونج كونج

في ذكرى 11 سبتمبر.. ناشطون بهونج كونج يعلقون احتجاجاتهم

ما بعد إحتجاجات هونج كونج؟

زعيمة هونج كونج تفشل في حوارها مع المحتجين

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:00 ص

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للسيسي

أول رد من الشركة المسؤولة عن توفير لقاح أوكسفورد لمصر

02:45 ص

مناشدة عاجلة من وزيرة الصحة للمواطنين بشأن نقص الأدوية

01:25 ص

"تاج الدين" يعلن نجاح لقاح كورونا.. وتوافره قريبا بالأسواق (فيديو)

08:49 م

عاجل.. ترامب: لن نفكك الشرطة الأمريكية أو نخفض تمويلها

07:28 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا على صفيح ساخن