زعيمة هونج كونج: البلاد لا يمكنها تحمل مزيد من الفوضى

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حذرت زعيمة هونج كونج كاري لام، اليوم الثلاثاء من أن المدينة لا يمكنها تحمل المزيد من "الفوضى" في الذكرى السنوية الأولى لبدء الاحتجاجات الجماهيرية المطالبة بالديمقراطية، وفقا لما اوردته وكالة "رويترز".



وقد تدفق أكثر من مليون شخص الى الشوارع قبل عام للاحتجاج على مشروع قانون أصدرته حكومة لام كان سيسمح بتسليم الأشخاص إلى الصين القارية حيث يسيطر الحزب الشيوعي على المحاكم لمحاكمتهم.



وسحبت لام في وقت لاحق مشروع القانون، لكن أثار التشريع مخاوف واسعة النطاق من أن الحكومة المركزية في بكين تخنق الحريات في المركز المالي العالمي، مما أثار شهورًا من الاحتجاجات المناهضة للحكومة.



وقالت لام خلال مؤتمرها الإعلامي الأسبوعي، الذي تزامن مع الذكرى السنوية: "يمكننا جميعًا رؤية الصعوبة التي مررنا بها في العام الماضي، وبسبب مثل هذه المواقف الخطيرة، لدينا المزيد من المشاكل للتعامل معها".



وأضافت "نحن بحاجة للتعلم من الأخطاء، أتمنى أن يتعلم جميع المشرعين من الأخطاء - أن هونغ كونغ لا يمكنها تحمل مثل هذه الفوضى."



بعد هدوء نسبي في الاحتجاجات خلال جائحة الفيروس التاجي، عاد المتظاهرون إلى الشوارع في الأسابيع الأخيرة ويتوقع المزيد من التجمعات.



دعا النشطاء الناس للتجمع في وقت الغداء وفي وقت لاحق يوم الخميس للاحتفال بالذكرى السنوية لمسيرة حاشدة العام الماضي. كما أعلنوا عن خطط لإجراء استفتاء يوم الأحد حول ما إذا كان سيتم شن إضراب على مستوى المدينة ضد قوانين الأمن القومي المقترحة الشهر الماضي.



زاد هذا التشريع، الذي تصر السلطات على أنه سيركز على "مثيري الشغب" الذين يشكلون تهديدا للأمن القومي، من حدة التوتر. وحذرت لام من خطط النشطاء لإجراء استفتاء الإضراب.



وقال ناشط الديمقراطية جوشوا وونغ في تغريدة على تويتر: "على مدار العام الماضي، شهد سكان هونغ كونغ والعالم على تدهور الوضع في هونغ كونغ، حيث شددت بكين قبضتها على حريات المدينة".



