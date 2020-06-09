Advertisements

القاهرة 36.. الأرصاد توضح حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 09:08 ص
بوابة الفجر
أوضحت الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء الموافق 9/6/2020، ودرجات الحرارة المتوقعة في بيان صادر عن الهيئة.

وقالت الأرصاد الجوية في البيان، إن حالة الطقس اليوم يكون حار نهارا، مع شبورة خفيفة صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، مائل للبرودة ليلا على القاهرة والوجه البحري.

وأكدت الأرصاد الجوية أن الطقس يكون لطيف نهارا على السواحل الشمالية والرياح نشطة، مائل للبرودة ليلا، بينما يكون حار نهارا على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوبه، والرياح معتدلة تنشط أحيانا على شمال الصعيد، لطيف ليلا على كليهما.

وعن حالة البحر المتوسط، أعلنت الأرصاد انها تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، فتكون معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء، تبين أن العظمى في القاهرة تسجل 36 بينما الصغرى تسجل 21، وإليكم بيان تفصيلي بدرجات الحررة اليوم في محافظات مصر:

الإسكندرية 28 19

وادى النطرون 35 20

طنطا 35 20

شبين الكوم 35 20

دمنهور 34 19

بلطيم 30 20

مطروح 25 18

السلوم 28 18

سيوة 32 19

بورسعيد 27 19

دمياط 29 19

الزقازيق 36 20

المنصورة 35 20

الإسماعيلية 37 18

السويس 36 20

العريش 29 18

رفح 28 17

راس سدر 36 23

نخل 36 16

نويبع 38 25

طابا 36 23

كاترين 33 19

الطور 35 23

شرم الشيخ 38 26

الغردقة 36 25

مرسى علم 36 25

الفيوم 37 21

بنى سويف 37 21

المنيا 38 21

أسيوط 39 23

سوهاج 42 23

قنا 43 25

الأقصر 44 25

أسوان 45 26

إدفو 45 26

أبوسمبل 44 25

الوادى الجديد 42 23

شلاتين 37 26

أبو رماد 35 26

حلايب 33 27

راس حدربة 33 28

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

درجات الحرارة حالة الطقس اليوم حالة الطقس الطقس الحرارة الارصاد الجوية الارصاد

أخبار تهمك

مستشار الرئيس يعلن خبرا سارا للمصريين بشأن علاج كورونا (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. موعد إعلان أسعار الشرائح الجديدة للكهرباء

منذ حوالي 21 ساعة

أول رد من الشركة المسؤولة عن توفير لقاح أوكسفورد لمصر

منذ حوالي 7 ساعات

مستشار الرئيس يوضح سبب ظهور إصابات عائلية بكورونا (فيديو)

منذ يوم

بشرى سارة حول الوضع الصحي للفنانة رجاء الجداوي

منذ حوالي 9 ساعات

مستشار الرئيس للصحة يزف بشرى سارة بشأن المصابين بفيروس كورونا (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للسيسي

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. حسام عاشور يستقر على وجهته القادمة في الصيف

منذ ساعة و 12 دقيقة

النصر السعودي يسعى للتعاقد مع نجم الهلال

منذ حوالي 6 ساعات

مناشدة عاجلة من وزيرة الصحة للمواطنين بشأن نقص الأدوية

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. ترامب: لن نفكك الشرطة الأمريكية أو نخفض تمويلها

منذ أقل من ساعتين

عمرو أديب عن واقعة "حوار تليجرام": "هنجيبه من قفاه"

منذ حوالي 8 ساعات

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة بشأن فقدان حاستي الشم والتذوق وعلاقهتا بكورونا (فيديو)

منذ يوم

"تاج الدين" يعلن نجاح لقاح كورونا.. وتوافره قريبا بالأسواق (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

رئيس الوزراء الإثيوبي يتحدى القانون الدولي بقرار تعبئة سد النهضة

منذ حوالي 20 ساعة

"كلو العيش للآخر".. نصائح اقتصادية من عمرو أديب بسبب كورونا (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

"الأرصاد" تصدر بيانًا عاجلًا بشأن طقس الغد

عودة التقلبات الجوية.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد

"أمطار وانخفاض في درجات الحرارة".. الأرصاد تحذر من طقس الجمعة

عودة التقلبات الجوية.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم

الأرصاد تكشف مفاجأة عن طقس شم النسيم

تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا السبت في مصر وبعض المدن العربية والعالمية

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:00 ص

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للسيسي

أول رد من الشركة المسؤولة عن توفير لقاح أوكسفورد لمصر

02:45 ص

مناشدة عاجلة من وزيرة الصحة للمواطنين بشأن نقص الأدوية

01:25 ص

"تاج الدين" يعلن نجاح لقاح كورونا.. وتوافره قريبا بالأسواق (فيديو)

08:49 م

عاجل.. ترامب: لن نفكك الشرطة الأمريكية أو نخفض تمويلها

07:28 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا على صفيح ساخن