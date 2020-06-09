القاهرة 36.. الأرصاد توضح حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة

أوضحت الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء الموافق 9/6/2020، ودرجات الحرارة المتوقعة في بيان صادر عن الهيئة.





وقالت الأرصاد الجوية في البيان، إن حالة الطقس اليوم يكون حار نهارا، مع شبورة خفيفة صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، مائل للبرودة ليلا على القاهرة والوجه البحري.





وأكدت الأرصاد الجوية أن الطقس يكون لطيف نهارا على السواحل الشمالية والرياح نشطة، مائل للبرودة ليلا، بينما يكون حار نهارا على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوبه، والرياح معتدلة تنشط أحيانا على شمال الصعيد، لطيف ليلا على كليهما.





وعن حالة البحر المتوسط، أعلنت الأرصاد انها تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، فتكون معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.





وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء، تبين أن العظمى في القاهرة تسجل 36 بينما الصغرى تسجل 21، وإليكم بيان تفصيلي بدرجات الحررة اليوم في محافظات مصر:





الإسكندرية 28 19





وادى النطرون 35 20





طنطا 35 20





شبين الكوم 35 20





دمنهور 34 19





بلطيم 30 20





مطروح 25 18





السلوم 28 18





سيوة 32 19





بورسعيد 27 19





دمياط 29 19





الزقازيق 36 20





المنصورة 35 20





الإسماعيلية 37 18





السويس 36 20





العريش 29 18





رفح 28 17





راس سدر 36 23





نخل 36 16





نويبع 38 25





طابا 36 23





كاترين 33 19





الطور 35 23





شرم الشيخ 38 26





الغردقة 36 25





مرسى علم 36 25





الفيوم 37 21





بنى سويف 37 21





المنيا 38 21





أسيوط 39 23





سوهاج 42 23





قنا 43 25





الأقصر 44 25





أسوان 45 26





إدفو 45 26





أبوسمبل 44 25





الوادى الجديد 42 23





شلاتين 37 26





أبو رماد 35 26





حلايب 33 27





راس حدربة 33 28