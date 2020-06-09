أغنية "شوكولاتة سايحة جوه كيك" لـ حسن شاكوش وعمر كمال تحصد 8.3 مليون مشاهدة

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نجحت أغنية "شوكولاته سايحة جوه كيك"، لمطربي المهرجانات حسن شاكوش وعمر كمال في تحقيق نجاحًا كبيرًا، حيث وصلت عدد مشاهداتها عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"8 مليون و342 ألف مشاهدة، وذلك بعد ٢٤ ساعة من طرحها.



وأغنية"شوكولاته سايحة جوه كيك" من كلمات مصطفى حدوتة وتوزيع إسلام ساسو.



وفي سياق آخر، احتفل مطرب المهرجانات حسن شاكوش منذ يومين بخطوبته على فتاة من خارج الوسط الفني، وذلك داخل إحدى الفيلات الواقعة في مدينة نصر، واقتصر حفل الخطوبة على حضور أهل العروسين، والأصدقاء المقربين، نظرًا للإجراءات الوقائية التى تفرضها الدولة لمواجهة تفشى فيروس كورونا بمنع أى تجمعات، وشدد حسن شاكوش على الحاضرين بعدم التقاط أى صور فوتوغرافية أو مقاطع فيديو حتى لا يتعرض للمشاكل بعد ذلك.