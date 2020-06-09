Advertisements

علماء أكسفورد يتوقعون التوصل للقاح علاج كورونا في يوليو

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 09:09 ص
بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق

يقترب العلماء البريطانيين الذين يقودون السباق العالمي لتطوير لقاح COVID-19 من تحقيق تقدم كبير في علاج الأجسام المضادة المنقذة للحياة، وفقا لما أوردته شبكة "سكاي نيوز".

كان فريق جامعة أكسفورد واثقًا من عملهم على لقاح مضاد للفيروسات التاجية، حيث تم تصنيع ملايين الجرعات بالفعل من قبل شركة الأدوية العملاقة "أسترا زينيكا" AstraZeneca. وهناك الآن ثقة مماثلة في أن مشروعًا منفصلًا لإنشاء علاج للأجسام المضادة لأولئك المعرضين بشكل خاص لـ COVID-19 سيثبت نجاحه أيضًا، حيث يقال أن الاختبارات تتحرك الآن "بأقصى سرعة".

ووصف باسكال سوريوت، الرئيس التنفيذي لشركة "أسترا زينيكا" AstraZeneca، العلاج بأنه "مزيج من جسدين مضادين" في جرعة محقونة، مما يقلل من فرصة إصابة شخص ما بمقاومة أحدهما.

وصرح لصحيفة صنداي تلجراف أن العلاج قد يكون حيويًا لكبار السن والضعفاء "الذين قد لا يتمكنون من تطوير استجابة جيدة للقاح". حيث يمكن للأشخاص الأصحاء تطوير أجسام مضادة لمرض لمحاربة العدوى وحمايتهم منها في المستقبل، وأصبح اختبار الأجسام المضادة للفيروس التاجي أولوية رئيسية للحكومات في جميع أنحاء العالم.


ولكن في حين أن العلاج الفعال للجسم المضاد قد يكون حيويًا للبعض، قال السيد سوريوت لصحيفة صنداي تلجراف أن اللقاح لا يزال يمثل الأولوية. وأضاف أن إنتاج علاجات الأجسام المضادة أغلى بكثير من إنتاج اللقاحات.

وقد اشار السيد سوريوت سابقًا أن العلماء سيعرفون بحلول شهر يوليو ما إذا كان لقاح أكسفورد سيكون فعال.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

للقاح علاج كورونا علماء أكسفورد

أخبار تهمك

عاجل.. ترامب: لن نفكك الشرطة الأمريكية أو نخفض تمويلها

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للسيسي

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. حسام عاشور يستقر على وجهته القادمة في الصيف

منذ ساعة و 11 دقيقة

عمرو أديب عن واقعة "حوار تليجرام": "هنجيبه من قفاه"

منذ حوالي 8 ساعات

النصر السعودي يسعى للتعاقد مع نجم الهلال

منذ حوالي 6 ساعات

"تاج الدين" يعلن نجاح لقاح كورونا.. وتوافره قريبا بالأسواق (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة بشأن فقدان حاستي الشم والتذوق وعلاقهتا بكورونا (فيديو)

منذ يوم

أول رد من الشركة المسؤولة عن توفير لقاح أوكسفورد لمصر

منذ حوالي 7 ساعات

مستشار الرئيس يوضح سبب ظهور إصابات عائلية بكورونا (فيديو)

منذ يوم

مناشدة عاجلة من وزيرة الصحة للمواطنين بشأن نقص الأدوية

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. موعد إعلان أسعار الشرائح الجديدة للكهرباء

منذ حوالي 21 ساعة

مستشار الرئيس يعلن خبرا سارا للمصريين بشأن علاج كورونا (فيديو)

منذ يوم

مستشار الرئيس للصحة يزف بشرى سارة بشأن المصابين بفيروس كورونا (فيديو)

منذ يوم

بشرى سارة حول الوضع الصحي للفنانة رجاء الجداوي

منذ حوالي 9 ساعات

"كلو العيش للآخر".. نصائح اقتصادية من عمرو أديب بسبب كورونا (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

رئيس الوزراء الإثيوبي يتحدى القانون الدولي بقرار تعبئة سد النهضة

منذ حوالي 20 ساعة

موضوعات متعلقة

لقاح كورونا.. 3 مبشرات جديدة بشأن علاج فيروس كوفيد-19

نجحت مع "سارس".. مدى فعالية الأجسام المضادة في مواجهة كورونا

مفاجآت صادمة.. تعرف على موعد ظهور علاج كورونا

"CNN": شركة امريكية تعلن نجاح تجربة لتطوير لقاح كورونا

بعد اختباره على البشر.. لقاح محتمل لفيروس كورونا يثبت كفاءته

تصريح هام من التحالف العالمي للقاحات بشأن فيروس كورونا

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:00 ص

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للسيسي

أول رد من الشركة المسؤولة عن توفير لقاح أوكسفورد لمصر

02:45 ص

مناشدة عاجلة من وزيرة الصحة للمواطنين بشأن نقص الأدوية

01:25 ص

"تاج الدين" يعلن نجاح لقاح كورونا.. وتوافره قريبا بالأسواق (فيديو)

08:49 م

عاجل.. ترامب: لن نفكك الشرطة الأمريكية أو نخفض تمويلها

07:28 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا على صفيح ساخن