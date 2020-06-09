جاستن بيبر يقتني مقطورة تبلغ تكلفتها مليون دولار



ونقلت صحيفة ديلي ميل، لقطات لهذا المنزل المتنقل الضخم، الي تبلغ قيمته المليون دولار، ويبدو من داخله وكأنه قصرلما يتمتع به من فخامة.



وكان قد طرح النجم جاتسن بيبر أغنية جديدة بعنوان "Stuck with u" مع النجمة أريانا جراندي قدم من خلالها دعمه للباقين بمنازلهم.



بدأ النجم الكندي الشاب جاستن بيبر في ترك منزله بعد قضاء أسابيع بداخله تطبيقا لاجراءات العزل المنزلي برفقة زوجته هالي بلدوين، حيث انطلق للقيام برحلات تخييم مستخدما مقطورته الفارهة.