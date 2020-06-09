تغييرات جذرية في مسلسل الرسوم المتحركة "لوني تونز" بسبب تظاهرات "جورج فلويد"



وقالت صحيفة ديلي ميل، أن الشركة قررت إلغاء كل من شخصية "إلمر فد"، وشخصية "يوزميتي سام" كونها شخصيتان اعتادا الظهور ضمن احداث المسلسل حاملين لأسلحة نارية.



وتماشيا مع ما تشهده الولايات المتحدة من أحداث، مع انتشار ظاهرة عمليات القتل الجماعي من الأرهابيين ذوي البشرة البيضاء قررت الشركة المنتجة للمسلسل إلغاء ظهور الشخصيتان في الحلقات السابقة والحلقات القادمة.



اتخذت شركة ورنور بروز قرار بإلغاء ظهور شخصيتان من الشخصيات الرئيسية ضمن مسلسل الرسوم المتحركة الشهير، لوني تونز، تطبيقا لسياسة منع نشر ثقافة العنف واستخدام الأسلحة لدى الأطفال.