Advertisements

تغييرات جذرية في مسلسل الرسوم المتحركة "لوني تونز" بسبب تظاهرات "جورج فلويد"

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 09:02 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد

اتخذت شركة ورنور بروز قرار بإلغاء ظهور شخصيتان من الشخصيات الرئيسية ضمن مسلسل الرسوم المتحركة الشهير، لوني تونز، تطبيقا لسياسة منع نشر ثقافة العنف واستخدام الأسلحة لدى الأطفال.

وقالت صحيفة ديلي ميل، أن الشركة قررت إلغاء كل من شخصية "إلمر فد"، وشخصية "يوزميتي سام" كونها شخصيتان اعتادا الظهور ضمن احداث المسلسل حاملين لأسلحة نارية.

وتماشيا مع ما تشهده الولايات المتحدة من أحداث، مع انتشار ظاهرة عمليات القتل الجماعي من الأرهابيين ذوي البشرة البيضاء قررت الشركة المنتجة للمسلسل إلغاء ظهور الشخصيتان في الحلقات السابقة والحلقات القادمة.

أخبار تهمك

النصر السعودي يسعى للتعاقد مع نجم الهلال

منذ حوالي 6 ساعات

مستشار الرئيس للصحة يزف بشرى سارة بشأن المصابين بفيروس كورونا (فيديو)

منذ يوم

مستشار الرئيس يعلن خبرا سارا للمصريين بشأن علاج كورونا (فيديو)

منذ يوم

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة بشأن فقدان حاستي الشم والتذوق وعلاقهتا بكورونا (فيديو)

منذ يوم

أول رد من الشركة المسؤولة عن توفير لقاح أوكسفورد لمصر

منذ حوالي 7 ساعات

بشرى سارة حول الوضع الصحي للفنانة رجاء الجداوي

منذ حوالي 9 ساعات

رئيس الوزراء الإثيوبي يتحدى القانون الدولي بقرار تعبئة سد النهضة

منذ حوالي 20 ساعة

مناشدة عاجلة من وزيرة الصحة للمواطنين بشأن نقص الأدوية

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. موعد إعلان أسعار الشرائح الجديدة للكهرباء

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للسيسي

منذ حوالي 5 ساعات

"تاج الدين" يعلن نجاح لقاح كورونا.. وتوافره قريبا بالأسواق (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. ترامب: لن نفكك الشرطة الأمريكية أو نخفض تمويلها

منذ أقل من ساعتين

مستشار الرئيس يوضح سبب ظهور إصابات عائلية بكورونا (فيديو)

منذ يوم

مفاجأة.. حسام عاشور يستقر على وجهته القادمة في الصيف

منذ ساعة و 11 دقيقة

"كلو العيش للآخر".. نصائح اقتصادية من عمرو أديب بسبب كورونا (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عمرو أديب عن واقعة "حوار تليجرام": "هنجيبه من قفاه"

منذ حوالي 8 ساعات
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:00 ص

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للسيسي

أول رد من الشركة المسؤولة عن توفير لقاح أوكسفورد لمصر

02:45 ص

مناشدة عاجلة من وزيرة الصحة للمواطنين بشأن نقص الأدوية

01:25 ص

"تاج الدين" يعلن نجاح لقاح كورونا.. وتوافره قريبا بالأسواق (فيديو)

08:49 م

عاجل.. ترامب: لن نفكك الشرطة الأمريكية أو نخفض تمويلها

07:28 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا على صفيح ساخن