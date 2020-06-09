عودة العمل بالسينما في هوليوود بكامل قوتها في هذا الموعد



وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل، فإن شركات الانتاج كانت تجري عمليات تعقيم شاملة لمختلف الاستديوهات خلال الأشهر الماضية تمهيدا لعودة العمل على تصوير الأفلام من جديد.



وقالت الصحيفة أنه من ضمن الاجراءات التي ستتبع للحفاظ على سلامة الممثلين، منع القبلات، ومنع التلامس الجسدي في حال الحاجة لتصوير مشاهد جنسية ضمن أي فيلم.



واستخدام تقنية CGI للجرافيك في تصوير هذه المشاهد، لضمان الالتزام بالتباعد الاجتماعي.



تستعد شركات انتاج واستديوهات هوليوود للعودة من جديد للعمل على تصوير وانتاج مختلف الأفلام بداية من يوم 12 من يونيو الجاري.