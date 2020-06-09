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كيتي بيري تحيي حفلا موسيقيا أون لاين ضمن مبادرة Dear Class of 2020

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 08:57 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
أحيت النجمة الكبيرة كيتي بيري حفل غنائي أون لاين، ضمن مبادرة Dear Class of 2020 التي شارك بها عدد كبير من نجوم هوليوود وقدموا خلالها رسائل لخريجي الولايات المتحدة لعام 2020.

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل، فإن كيتي احيت الحفل بإطلالة بيضاء وتم بثها عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب.

وظهرت كيتي وكانت أثار الحمل واضحة عليها خلال الغناء، وقدمت عدد مميز من أغنياتها الشهيرة، من ضمنها أحدث أغنية تطرحها بعنوان "ديزيس".

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