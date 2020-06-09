باسكال مشعلانى تحيى حفلا غنائيا أون لاين في هذا الموعد

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تستعد المطربة اللبنانية باسكال مشعلاني لإحياء حفلاً غنائيًا أون لاين عبر إحدى المنصات الإلكترونية وذلك في منتصف شهر يونيو الجاري، ويُقام الحفل برعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.





ومن المتوقع أن تقدم باسكال في الحفل مجموعة مميزة من أغانيها الشهيرة منها:"حبي مش حكي" "كل ما انت معي"،"لعبها صح"، "قلبي"، "سلملك قلبي"، "فرصة تانية"، "دق دق".



ومن ناحية أخرى، تتعاون باسكال مشعلاني مع الشاعر محمد رفاعي، وذلك في أغنية جديدة تحمل عنوان "استنى" وتقدمها باللهجة المصرية،و بشكل مختلف وجديد عن أعمالها السابقة، ومن المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة.



والجدير بالذكر أن آخر أعمال باسكال مشعلاني دويو بينها وبين المطرب إيساف يحمل عنوان "فرصة تانية"، وهو من إخراج فادي إلياس، والأغنية من كلمات رمضان محمد، وألحان أحمدالبرازيلي، وتوزيع محمد الشاعر.