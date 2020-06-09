Advertisements

انطلاق فعاليات مهرجان "ماكاو السينمائي الدولي" ديسمبر المقبل

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 08:47 ص

كشف موقع "هوليوود ريبورتر" عن موعد انطلاق الدورة الجديدة من مهرجان "ماكاو IFFAM" في الصين والذي ينطلق احتفالًا بالحياة والشاشة الكبيرة؛ وبحسب الموقع تم الإعلان عن مواعيد المهرجان في الفترة من 3 إلى 8 ديسمبر المقبل.

ويأتي ذلك بعدما عانت الصين من تضرر كبير بسبب فيروس كورونا وما ترتب عليه من إغلاق لصالات السينما الأمر الذي دفع صناع فيلمي Enter the Fat Dragon وLost In Russia لعرضهما على الإنترنت، وذلك لم يقتصر فقط على الصين، حيث كانت شركة الإنتاج السينمائي الأمريكية بارامأونت بيكتشرز قد أعلنت إرجاء تصوير النسخة السابعة من فيلم “مهمة مستحيلة” في إيطاليا بسبب فيروس “كورونا” وقتها.

ويذكر أنه أعيد فتح أكثر من 500 شاشة سينما فى الصين، وهذا العدد هو نسبة 5% فقط، من إجمالي صالات العرض الصينية، وفقًا للتقرير الذي نشر على موقع ” variety” حيث أظهرت البيانات من شركة ماويان لتذاكر القطاع الخاص أن السينمات فتحت أبوابها في خمس مقاطعات.


أخبار تهمك

"كلو العيش للآخر".. نصائح اقتصادية من عمرو أديب بسبب كورونا (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. حسام عاشور يستقر على وجهته القادمة في الصيف

منذ ساعة و 12 دقيقة

عاجل.. ترامب: لن نفكك الشرطة الأمريكية أو نخفض تمويلها

منذ أقل من ساعتين

النصر السعودي يسعى للتعاقد مع نجم الهلال

منذ حوالي 6 ساعات

عمرو أديب عن واقعة "حوار تليجرام": "هنجيبه من قفاه"

منذ حوالي 8 ساعات

"تاج الدين" يعلن نجاح لقاح كورونا.. وتوافره قريبا بالأسواق (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة بشأن فقدان حاستي الشم والتذوق وعلاقهتا بكورونا (فيديو)

منذ يوم

أول رد من الشركة المسؤولة عن توفير لقاح أوكسفورد لمصر

منذ حوالي 7 ساعات

مناشدة عاجلة من وزيرة الصحة للمواطنين بشأن نقص الأدوية

منذ حوالي 8 ساعات

مستشار الرئيس يوضح سبب ظهور إصابات عائلية بكورونا (فيديو)

منذ يوم

بشرى سارة حول الوضع الصحي للفنانة رجاء الجداوي

منذ حوالي 9 ساعات

مستشار الرئيس للصحة يزف بشرى سارة بشأن المصابين بفيروس كورونا (فيديو)

منذ يوم

مستشار الرئيس يعلن خبرا سارا للمصريين بشأن علاج كورونا (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. موعد إعلان أسعار الشرائح الجديدة للكهرباء

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للسيسي

منذ حوالي 5 ساعات

رئيس الوزراء الإثيوبي يتحدى القانون الدولي بقرار تعبئة سد النهضة

منذ حوالي 20 ساعة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:00 ص

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للسيسي

أول رد من الشركة المسؤولة عن توفير لقاح أوكسفورد لمصر

02:45 ص

مناشدة عاجلة من وزيرة الصحة للمواطنين بشأن نقص الأدوية

01:25 ص

"تاج الدين" يعلن نجاح لقاح كورونا.. وتوافره قريبا بالأسواق (فيديو)

08:49 م

عاجل.. ترامب: لن نفكك الشرطة الأمريكية أو نخفض تمويلها

07:28 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا على صفيح ساخن