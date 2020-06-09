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نيوزيلندا تحتفل ببداية حياة جديدة "خالية من كورونا"

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 08:07 ص
بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
احتضن المواطنون النيوزيلنديون بعضهم واقاموا الحفلات، اليوم الثلاثاء، حيث تخلصت البلاد من جميع قيود فيروس كورونا للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاثة أشهر، في حين لا يزال معظم العالم يتصارع مع الوباء، وفقا لما اوردته وكالة "رويترز".

أعلنت الدولة الواقعة في جنوب المحيط الهادئ التي يبلغ عدد سكانها 5 ملايين نسمة يوم الاثنين أنها خالية من كورونا، لتصبح واحدة من أوائل الدول في العالم التي عادت إلى الوضع الطبيعي قبل الوباء.

هذا يعني الغاء القيود على الناس في المقاهي ومراكز التسوق والملاعب والنوادي الليلية أو التجمعات العامة والخاصة. فقد عادت الحياة، في معظمها، إلى طبيعتها.

قال ستيف برايس، من العاصمة ويلينجتون: "أنا أمشي في المدينة اليوم وشاهدت عددًا أكبر من الأشخاص مما رأيته منذ شهور". واضاف "الناس يتسوقون ويتناولون الطعام... من الجميل رؤية ذلك."

يخرج النيوزيلنديون من الوباء بينما تستمر الاقتصادات الكبرى مثل البرازيل وبريطانيا والهند والولايات المتحدة في مكافحة الفيروس.

يعود هذا إلى حد كبير بسبب الالتزام بشهور من القيود، بما في ذلك حوالي سبعة أسابيع من الإغلاق الصارم الذي تم فيه إغلاق معظم الشركات وكان على الجميع باستثناء العمال الأساسيين البقاء في المنزل.

قالت كاتي إليس، من Mojo Coffee في ويلينغتون، إن عملها قد أزال جميع إجراءات التباعد الاجتماعي. واضافت "هذا ما يسمح لنا بوجود عدد أكبر من الناس في المقهى، لقد ساعدنا حقًا في توليد تلك الضجة المطلقة والشعور الحقيقي بمزيد من الحياة الطبيعية".

تم فتح المكاتب مرة أخرى، وكانت الحافلات والقطارات العامة مكتظة بالركاب. ولا يزال لدى العديد من المكاتب والشركات موزعات معقمات يدوية عند المدخل، على الرغم من أنه لم يعد من الضروري استخدامها.

كما ستكون نيوزيلندا أيضًا واحدة من أوائل الدول التي تسمح للأشخاص بمشاهدة الألعاب الرياضية الاحترافية في الملاعب دون قيود على أعداد الجماهير. ومن المتوقع أن يحتشد الآلاف في الملاعب في عطلة نهاية الأسبوع بافتتاحية لمسابقة اتحاد الرجبي المحلية.

قالت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن، التي نالت الثناء لقيادتها خلال الوباء، يوم الاثنين إنها قامت "برقصة صغيرة" للاحتفال بعدم وجود حالات نشطة في البلاد. وقال مديرة الصحة، آشلي بلومفيلد، الذي قاد عملية الإغلاق الصارمة، إن الوقت قد حان للعيش قليلًا.

وصرح للصحفيين في ويلينجتون "الأمر يتعلق بالشراء والخروج والاستمتاع بكل ما تقدمه هذه الدولة". لكنه أنهى تعليقاته بتحذير، قائلا انه "لا يزال هناك وباء محتدم يتجاوز شواطئنا، ونحن بحاجة للتأكد من أننا نبذل قصارى جهدنا للحفاظ على المكاسب التي حققناها".

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