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إدارة ريال مدريد غاضبة من لوكا يوفيتش

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 09:16 ص
يوفيتش
يوفيتش
أغضب الصربي لوكا يوفيتش مهاجم ريال مدريد إدارة ناديه من جديد بعد أن خرق قواعد التباعد وخالف اتباع الإجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا.

ذكرت صحيفة آس الإسبانية، أن اللاعب شارك في حفل شواء، واحتفل مع أصدقائه دون الحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعي المقررة.

وكان اللاعب نشر في البداية صورة له يظهر فيها عاري الصدر إلى جوار أحد الأصدقاء ويضع يده على كتفه، كما ظهر في خلفية الصورة عدداً آخر من الأصدقاء، وحذف اللاعب الصورة بعد ذلك من إنستجرام، ولكن آس نشرت الصورة.

وفي إسبانيا، يتم السماح الآن بتجمع قد يصل إلى 10 أشخاص، ما يعني أن الحفل نفسه لم يكن أمراً مخالفاً للقوانين والقواعد.
ولكن المشكلة كانت في سلوك يوفيتش نفسه والذي عانى مؤخراً من الإصابة.

وانتقد الريال نشر اللاعب لهذه الصور في ظل عدم التزامه بالتباعد الاجتماعي مع أصدقائه، إضافة إلى أنه كما يتضح من الصورة، شد قدمه في جهاز تقويمي مخالف لتوصيات الأطباء.

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لوكا يوفيتش غضب في ريال مدريد ريال مدريد تباعد اجتماعي

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