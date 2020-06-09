Advertisements

فايلر يحسم موقفه من انضمام كريم بركاوي للأهلي

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 08:42 ص
رينيه فايلر
رينيه فايلر
حسام مجدي

حسم السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي موقفه من التعاقد مع كريم بركاوي مهاجم نادي حسنية أغادير المغربي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وانتشرت العديد من الأنباء في الفترة الأخيرة التي تشير إلى اهتمام النادي الأهلي بضم كريم بركاوي في الصيف القادم لتدعيم خط الهجوم في الفريق بالموسم القادم.

وقامت لجنة التخطيط بالأهلي بعرض فكرة التعاقد مع بركاوي في الصيف القادم على فايلر ليبدى رأيه في مستوى اللاعب.

ورفض فايلر نهائيا فكرة ضم كريم بركاوي إلى الأهلي في الصيف القادم حيث أكد أنه يرغب في ضم مهاجم أقوى منه ومستوى اللاعب لم يقنعه بشكل كبير.

ويبحث الأهلي منذ فترة عن التعاقد مع مهاجم أجنبي مميز في نهاية الموسم الجاري لتدعيم خط الهجوم في الفريق في ظل الفقر التهديفي الذي يعاني منه هذا الخط منذ فترة.

اقرأ أيضا.. حسام عاشور يستقر على وجهته القادمة في الصيف

من جانبه، حسم حسام عاشور نجم خط الوسط في النادي الأهلي موقفه بشأن وجهته القادمة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة عقب رحيله عن صفوف القلعة الحمراء بشكل رسمي.

وكان حسام عاشور قد خرج منذ عدة أيام وأكد أنه تراجع في قرار الاعتزال وينوي الاستمرار لمدة موسم أخر في الملاعب.

كما كشف حسام عاشور أنه يملك بعض العروض من الدوري البرتغالي والدوري السعودي للتعاقد معه في الصيف القادم.

وكان العرض السعودي الذي تلقاه حسام عاشور في الأيام الماضية مقدما من نادي اتحاد جده السعودي الذي يريد ضم اللاعب في الصيف لتدعيم خط الوسط.

ويميل حسام عاشور إلى الموافقة على العرض السعودي المقدم له أكثر من العرض البرتغالي حيث يرغب اللاعب في خوض تجربة في الدوري السعودي والأجواء هناك.

وسيحسم حسام عاشور قراره النهائي بشأن مستقبله في الموسم القادم خلال الأيام القليلة القادمة ليختار النادي الأفضل له.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

رينيه فايلر بركاوي الصفوف الاهلي الإنتقالات الصيفية

أخبار تهمك

"كلو العيش للآخر".. نصائح اقتصادية من عمرو أديب بسبب كورونا (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

مستشار الرئيس يعلن خبرا سارا للمصريين بشأن علاج كورونا (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. موعد إعلان أسعار الشرائح الجديدة للكهرباء

منذ حوالي 20 ساعة

رئيس الوزراء الإثيوبي يتحدى القانون الدولي بقرار تعبئة سد النهضة

منذ حوالي 19 ساعة

أول رد من الشركة المسؤولة عن توفير لقاح أوكسفورد لمصر

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للسيسي

منذ حوالي 5 ساعات

مناشدة عاجلة من وزيرة الصحة للمواطنين بشأن نقص الأدوية

منذ حوالي 7 ساعات

مستشار الرئيس يوضح سبب ظهور إصابات عائلية بكورونا (فيديو)

منذ يوم

بشرى سارة حول الوضع الصحي للفنانة رجاء الجداوي

منذ حوالي 9 ساعات

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة بشأن فقدان حاستي الشم والتذوق وعلاقهتا بكورونا (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. ترامب: لن نفكك الشرطة الأمريكية أو نخفض تمويلها

منذ ساعة و 24 دقيقة

مستشار الرئيس للصحة يزف بشرى سارة بشأن المصابين بفيروس كورونا (فيديو)

منذ يوم

عمرو أديب عن واقعة "حوار تليجرام": "هنجيبه من قفاه"

منذ حوالي 7 ساعات

النصر السعودي يسعى للتعاقد مع نجم الهلال

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة.. حسام عاشور يستقر على وجهته القادمة في الصيف

منذ 42 دقيقة

"تاج الدين" يعلن نجاح لقاح كورونا.. وتوافره قريبا بالأسواق (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:00 ص

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للسيسي

أول رد من الشركة المسؤولة عن توفير لقاح أوكسفورد لمصر

02:45 ص

عاجل.. ترامب: لن نفكك الشرطة الأمريكية أو نخفض تمويلها

07:28 ص

مناشدة عاجلة من وزيرة الصحة للمواطنين بشأن نقص الأدوية

01:25 ص

"تاج الدين" يعلن نجاح لقاح كورونا.. وتوافره قريبا بالأسواق (فيديو)

08:49 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا على صفيح ساخن