يوفنتوس يضغط من أجل التعاقد مع نجم برشلونة

قال جيرارد روميرو الصحفي والإعلامي الشهير إن يوفنتوس الإيطالي يضغط من أجل التعاقد مع نجم برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





يعد آرثر محور صفقة تبادلية متوقعة بين برشلونة ويوفنتوس، من أجل نقل ميراليم بيانيتش للكامب نو، لكن اللاعب البرازيلي يُصر على البقاء في البارسا، رافضاً تماماً فكرة الانضمام لليوفي.





وأوضح الصحافي بإذاعة راك1 الكاتالونية: "يوفنتوس لم يغلق الملف الخاص بآرثر حتى هذه اللحظة، وينتظر مشاركته ضد ريال مايوركا في "الليجا".





ويعتقدون في يوفنتوس أن آرثر على استعداد للجلوس للاستماع للعروض المقدمة له، وسوف يضغطون عليه خلال هذا الأسبوع.





وأشار روميرو إلى أن يوفنتوس سيعرض على آرثر 3 أضعاف راتبه الحالي في برشلونة، رغم أن عائلته تستمر في القول بإنه لن يرحل.



