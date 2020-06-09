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تياجو سيلفا يرحل عن باريس سان جيرمان

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 08:15 ص
باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان
أفادت تقارير صحفية فرنسية اليوم الثلاثاء أن باريس سان جيرمان قرر عدم تمديد تعاقده مع القائد البرازيلي تياجو سيلفا في نهاية الموسم الجاري.

وقالت صحيفة "ليكيب" الفرنسية إن ليوناردو، المدير الرياضي لسان جيرمان، تواصل مع سيلفا، وأبلغه بعدم تمديد عقده.

من جهتها، أفادت صحيفة "لوباريزيان"، بأنه في حال رحيل سيلفا عن صفوف باريس سان جيرمان، لن يعود إلى الفريق الذي نشأ فيه، فلومينينسي البرازيلي، بل سيحاول استكمال مشواره في أوروبا لعامين آخرين للحفاظ على فرص تواجده في قائمة منتخب البرازيل التي ستشارك في مونديال 2020 بقطر.

وكان سيلفا البالغ 35 عاما، انضم عام 2012 إلى سان جيرمان من ميلان الإيطالي، وتوج مع الفريق الباريسي بعدة ألقاب، بينها سبعة ألقاب في الدوري المحلي، وخمسة في كأس الرابطة الفرنسية.

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