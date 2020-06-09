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مفاجأة.. حسام عاشور يستقر على وجهته القادمة في الصيف

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 08:11 ص
حسام عاشور
حسام عاشور
حسام مجدي

حسم حسام عاشور نجم خط الوسط في النادي الأهلي موقفه بشأن وجهته القادمة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة عقب رحيله عن صفوف القلعة الحمراء بشكل رسمي.

وكان حسام عاشور قد خرج منذ عدة أيام وأكد أنه تراجع في قرار الاعتزال وينوي الاستمرار لمدة موسم أخر في الملاعب.

كما كشف حسام عاشور أنه يملك بعض العروض من الدوري البرتغالي والدوري السعودي للتعاقد معه في الصيف القادم.

وكان العرض السعودي الذي تلقاه حسام عاشور في الأيام الماضية مقدما من نادي اتحاد جده السعودي الذي يريد ضم اللاعب في الصيف لتدعيم خط الوسط.

ويميل حسام عاشور إلى الموافقة على العرض السعودي المقدم له أكثر من العرض البرتغالي حيث يرغب اللاعب في خوض تجربة في الدوري السعودي والأجواء هناك.

وسيحسم حسام عاشور قراره النهائي بشأن مستقبله في الموسم القادم خلال الأيام القليلة القادمة ليختار النادي الأفضل له.



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رياضة حسام عاشور الصفوف الاخبار الرياضية الإنتقالات الصيفية اخبار الرياضة

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