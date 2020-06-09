Advertisements

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 9-6-2020.. استقرار العملة الأمريكية مقابل الجنيه

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 08:12 ص
بوابة الفجر
استقر سعر الدولار خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 9-6-2020 أمام الجنيه المصرى، ليسجل متوسط سعره فى البنك الأهلى 16.15 جنيه للشراء، 16.25 جنيه للبيع، وجاءت الأسعار كالتالى:

سجل سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 16.15 جنيه للشراء مقابل سعره صباحا 16.13 جنيه بارتفاع قدرة قرشين، و16.25 جنيه للبيع مقابل 16.23 جنيه بارتفاع قدرة قرشين، بينما سجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى 16.14 جنيه للشراء، 16.24 جنيه للبيع.


سجل سعر الدولار فى بنك مصر16.15 جنيه للشراء ، و16.25 جنيه للبيع، كما سجل سعر الدولار فى بنك القاهرة نحو 16.17 جنيه للشراء، و16.27 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى نحو 16.17 جنيه للشراء، و16.27 جنيه للبيع 

وسجل سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib نحو16.17 جنيه للشراء و16.27 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الدولار فى بنك الإسكندرية نحو 16.17 جنيه للشراء، و16.27 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك عودة نحو 16.17 جنيه للشراء، و16.27 جنيه للبيع.
 
كشفت وزارة المالية اليوم أن السلطات المصرية وفريق صندوق النقد الدولى فى الوصول الى إتفاق على مستوى الخبراء اليوم 5 يونيو 2020 حول عقد اتفاق  ائتمانى لمدة 12 شهر وبقيمة 5.2 مليار دولار وهو الاتفاق الذى يمهد للعرض على المجلس التنفيذى للصندوق للحصول على موافقتة النهائية على الاتفاق وقيمة التمويل المطلوبة. ويؤكد الاعلان عن  هذا الاتفاق استمرار ثقة المؤسسات الدولية وخاصا صندوق النقد الدولى فى السياسات الاقتصادية بشقيها النقدى والمالى المتبعة من قبل السلطات المصرية وفى تعامل الدولة المصرية مع تبعات جائحة كورونا.


ويعد هذا  الاتفاق والتمويل المصاحب له في هذه المرحلة أمراً هاما لاستمرار دعم ثقة الاسواق والمستثمرين فى قدرة وصلابة لااقتصاد المصرى علي التعامل مع اثار أزمة جاءحة كورونا والتعافي من اثارها الي جانب الحفاظ على المكتسبات والنتائج الإيجابية التي تحققت خلال السنوات الأخيرة بسبب تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي المصرى الوطنى  والذي أشادت به جميع المؤسسات الدولية. وقد اثبتت سياسات ذلك البرنامج الاقتصادي الاصلاحى خاصة الاصلاحات النقدية والمالية المتبعة صحه رؤية الدولة  المصريه فى هذا الشان وهو ساهم فى تحقيق خفض كبير فى معدلات التصخم السنوية، وتكوين احتياطيات دولية من النقد الاجنى كبيرة ومطمئنة، وزيادة صلابة وقوة القطاع المالى والمصرفى، وتحقيق تحسن كبير فى مؤشرات المالية والمديونية واهمها تحقيق فائض اولى بالموزازنة العامة قدره  2% من الناتج المحلى وخفض معدلات المديونية لتصل الى 90% من الناتج المحلى فى يونيو 2019.

 

أخبار تهمك

عاجل.. موعد إعلان أسعار الشرائح الجديدة للكهرباء

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. ترامب: لن نفكك الشرطة الأمريكية أو نخفض تمويلها

منذ ساعة و 23 دقيقة

"تاج الدين" يعلن نجاح لقاح كورونا.. وتوافره قريبا بالأسواق (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

رئيس الوزراء الإثيوبي يتحدى القانون الدولي بقرار تعبئة سد النهضة

منذ حوالي 19 ساعة

مناشدة عاجلة من وزيرة الصحة للمواطنين بشأن نقص الأدوية

منذ حوالي 7 ساعات

النصر السعودي يسعى للتعاقد مع نجم الهلال

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للسيسي

منذ حوالي 5 ساعات

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة بشأن فقدان حاستي الشم والتذوق وعلاقهتا بكورونا (فيديو)

منذ يوم

مستشار الرئيس للصحة يزف بشرى سارة بشأن المصابين بفيروس كورونا (فيديو)

منذ يوم

بشرى سارة حول الوضع الصحي للفنانة رجاء الجداوي

منذ حوالي 9 ساعات

مستشار الرئيس يوضح سبب ظهور إصابات عائلية بكورونا (فيديو)

منذ يوم

"كلو العيش للآخر".. نصائح اقتصادية من عمرو أديب بسبب كورونا (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

مستشار الرئيس يعلن خبرا سارا للمصريين بشأن علاج كورونا (فيديو)

منذ يوم

عمرو أديب عن واقعة "حوار تليجرام": "هنجيبه من قفاه"

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة.. حسام عاشور يستقر على وجهته القادمة في الصيف

منذ 41 دقيقة

أول رد من الشركة المسؤولة عن توفير لقاح أوكسفورد لمصر

منذ حوالي 6 ساعات
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:00 ص

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للسيسي

أول رد من الشركة المسؤولة عن توفير لقاح أوكسفورد لمصر

02:45 ص

عاجل.. ترامب: لن نفكك الشرطة الأمريكية أو نخفض تمويلها

07:28 ص

مناشدة عاجلة من وزيرة الصحة للمواطنين بشأن نقص الأدوية

01:25 ص

"تاج الدين" يعلن نجاح لقاح كورونا.. وتوافره قريبا بالأسواق (فيديو)

08:49 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا على صفيح ساخن