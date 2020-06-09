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تعرف على عدد مشاهدات "شكولاتة سايحة جوه كيك" لشاكوش وعمر كمال (فيديو)

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 07:57 ص
بوابة الفجر

حقق مهرجان "شكولاتة سايحة جوه كيك" للمطربين الشعبيين حسن شاكوش وعمر كمال، مشاهدات مرتفعة عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب. 

وحققت الأغنية أكثر من 8,341,946 مشاهدة، كما احتفظت الأغنية منذ طرحها حتى الان بمركز متقدم على قائمة الأكثر رواجًا بيوتيوب.

وكان عمر كمال، احتفل بتصدر المهرجان تريند من خلال نشر صورة من قوائم التريند، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق عمر، على الصورة قائلًا:"ترند رقم 1 على مستوى مصر وترند ف كل الدول العربية".

يذكر أن آخر أعمال حسن شاكوش وعمر كمال، مهرجان "عود البطل" التي حققت نجاحًا كبيرًا على مستوى العالم، حيث حقق المهرجان تريند رقم واحد على مستوى العالم.

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