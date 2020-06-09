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زيادة الطلب على إصلاح نظام الشرطة مع استمرار الاحتجاجات الأمريكية

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 07:46 ص
بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
بينما تنظر الأمة إلى الكم الهائل من العمل الذي لا يزال يتعين القيام به لوضع حد للظلم العرقي، يطالب العديد من المتظاهرين - وبعض المسؤولين في المدينة - بأن يشمل التغيير الطريقة التي يتم بها مراقبة شوارع أمريكا.

في مينيابوليس، حيث سلطت وفاة جورج فلويد الضوء مرة أخرى على وحشية الشرطة، دعا عدد كاف من أعضاء مجلس المدينة إلى تحول كبير في الشرطة واستبدال قسم الشرطة.

وقالت مدن مثل لوس أنجلوس ونيويورك إنها ستخفض ملايين الدولارات من تمويل الشرطة.

كما قال الرئيس دونالد ترامب، الاثنين، إن الولايات المتحدة لديها أفضل نظام شرطة في العالم، وإن قطع الميزانيات سيكون خطأ. لكن يعتقد عددًا كبيرًا من الناس أن أقسام الشرطة بحاجة إلى إعادة تشكيل.

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فلويد الاحتجاجات الامريكية إصلاح نظام الشرطة

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