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عازفة مصرية تفتتح موسم الحفلات بفيينا

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 07:25 ص
بوابة الفجر
وكالات

اختار "بيت الحفلات" Wiener Konzerthaus عازفة البيانو المصرية الروسية، ماجدة عمارة، لتفتتح موسم حفلاته.

ويأتي الحفل الذي تقدمه ماجدة عمارة بالاشتراك مع عازف الفيولينه الشهير، جوليان راخلين (لاتفيا)، في إطار فعاليات احتفال العاصمة النمساوية والعالم أجمع بمرور 250 عاما على مولد المؤلف الموسيقي النمساوي الشهير لودفيغ فان بيتهوفن (1770-1827)، والذي عرقلته جائحة كورونا.

تقدم ماجدة عمارة وجوليان راخلين أمسية من 3 سوناتات للبيانو والفيولينه للمؤلف الموسيقي النمساوي بيتهوفن، هي السوناتا مصنف 12 رقم 1 في سلم ري الكبير، ورقم 2 في سلم لا الكبير، وسوناتا مصنف 24 في سلم فا الكبير الشهيرة باسم "سوناتا الربيع".

وماجدة عمارة واحدة من أكثر عازفي البيانو اهتماما بموسيقى الحجرة، وهي ضيف منتظم للكثير من المهرجانات الدولية في هذا المجال، حيث عزفت في أبرز القاعات الأوروبية، نذكر منها "ميوزيك فيراين"، و"كونسيرت غيباو"، و"موتسارتيوم سالزبورغ".


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