Advertisements

الزمالك يحدد شروطه لبيع محمد عبد السلام

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 06:50 ص
محمد عبدالسلام
محمد عبدالسلام
محمد الدمتناوي


حدد مسؤولي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، شروط للاستغناء عن محمد عبد السلام مدافع الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

حيث أشارت تقارير صحفية مصرية، أن إدارة الزمالك لن تسمح بخروج محمد عبد السلام على سبيل الإعارة الصيف المقبل، إلا بعد ضم مدافع جيد.

وتابعت التقارير، أن إدارة الزمالك لا تريد خروج محمد عبد السلام من الفريق، إلا بعد التعاقد مع مدافع، في ظل وجود 3 أسماء لخلافه، وهم وهم محمد عبد الغني ومحمود علاء ومحمود حمدي الونش.

وأكدت التقارير، أن محمد عبد السلام يمتلك عدة عروض داخل الدوري المصري، لكنه لن ينظر إليها إلا بعد حسم مصيره مع الزمالك.

أخبار تهمك

"كلو العيش للآخر".. نصائح اقتصادية من عمرو أديب بسبب كورونا (فيديو)

منذ ساعة و نصف

بشرى سارة حول الوضع الصحي للفنانة رجاء الجداوي

منذ حوالي 7 ساعات

متظاهرون بريطانيون يطالبون بتدمير الأهرامات.. وعلماء يردون (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

مستشار الرئيس يعلن خبرا سارا للمصريين بشأن علاج كورونا (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للسيسي

منذ حوالي 3 ساعات

"تاج الدين" يعلن نجاح لقاح كورونا.. وتوافره قريبا بالأسواق (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة بشأن فقدان حاستي الشم والتذوق وعلاقهتا بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

مستشار الرئيس يوضح سبب ظهور إصابات عائلية بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

مناشدة عاجلة من وزيرة الصحة للمواطنين بشأن نقص الأدوية

منذ حوالي 6 ساعات

تطورات عودة نيمار لـ برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. موعد إعلان أسعار الشرائح الجديدة للكهرباء

منذ حوالي 18 ساعة

مستشار الرئيس للصحة يزف بشرى سارة بشأن المصابين بفيروس كورونا (فيديو)

منذ يوم

النصر السعودي يسعى للتعاقد مع نجم الهلال

منذ حوالي 4 ساعات

أول رد من الشركة المسؤولة عن توفير لقاح أوكسفورد لمصر

منذ حوالي 5 ساعات

عمرو أديب عن واقعة "حوار تليجرام": "هنجيبه من قفاه"

منذ حوالي 6 ساعات

رئيس الوزراء الإثيوبي يتحدى القانون الدولي بقرار تعبئة سد النهضة

منذ حوالي 18 ساعة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:00 ص

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للسيسي

أول رد من الشركة المسؤولة عن توفير لقاح أوكسفورد لمصر

02:45 ص

مناشدة عاجلة من وزيرة الصحة للمواطنين بشأن نقص الأدوية

01:25 ص

"تاج الدين" يعلن نجاح لقاح كورونا.. وتوافره قريبا بالأسواق (فيديو)

08:49 م

عمرو أديب عن واقعة "حوار تليجرام": "هنجيبه من قفاه"

01:34 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا على صفيح ساخن