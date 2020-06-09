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الزمالك يرفض التعاقد مع كينو

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 06:45 ص
كينو
كينو
ريهام عبدالمحسن

ذكرت تقارير صحفية محلية نقلاً عن مصدر من داخل الزمالك أن إدارة النادي الأبيض رفضت التعاقد مع البرازيلي كينو نجم الجزيرة الإماراتي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وكان البرازيلي كينو نجم براميدز المعار إلى الجزيرة الإماراتي من ضمن اللاعبين المعروضين علي الزمالك في الفترة الماضية عن طريق وكلاء لاعبين عقب نهاية فترة إعارته إلى الجزيرة الإماراتي.
واستبعدت إدارة الزمالك فكرة التعاقد مع كينو من البداية ويرجع هذا بسبب الراتب الكبير الذي سوف يحصل عليه النجم البرازيلي مقارنة برواتب اللاعبين في القلعة البيضاء وهو ما جعل إدارة الزمالك تستبعد فكرة التعاقد مع كينو في الميركاتو الصيفي المقبل.
ويبحث الزمالك في الفترة الحالية عن تدعيم صفوفه في الموسم المقبل بنجوم مميزين.

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