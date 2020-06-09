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أحمد العوضي يحذر متابعيه من حساب مزور منسوب له على تويتر

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 06:40 ص
بوابة الفجر
الفجر الفني

حذر الفنان أحمد العوضي متابعيه من أحد الحسابات المزيفة على مواقع التواصل الاجتماعي التي تحمل اسمه، وينقل تصريحات على لسانه عارية تمامًا من الصحة.

وأوضح أحمد العوضي أن الحساب المفبرك يستخدم اسمه وينقل تصريحات عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

ونشر العوضي صورة من الحساب المزورعبر صفحته الرسمية بموقع "فيس بوك" وعلق قائلًا:" اكونت تويتر ده مش بتاعى معرفش حاجه عنه".

وفي سياق آخر، من المقرر عرض حلقات مسلسل "شديد الخطورة"، أولى بطولات أحمد العوضي المطلقة، عبر منصة "watch it"، التي تقوم بعرضه أول مرة، خلال الأسابيع القليلة القادمة.

وتدور أحداث المسلسل حول قضية "الهاكرز" وخطورتهم على الأمن القومي، واستخدامهم بشكل كبير في ضرب مؤسسات الدولة، وسرقة البيانات الخاصة بالمستخدمين، ويتكون المسلسل من 7 حلقات، تُعرض كل حلقة في 30 دقيقة، وهي تجربة جديدة يتم تقديمها لأول مرة في مصر.


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