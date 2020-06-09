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شديد الحرارة على جنوب الصعيد.. الأرصاد تعلن طقس اليوم الثلاثاء
الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 06:48 ص
الفجر
نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء الموافق 9 يونيو 2020، على مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية، وجاءت كالتالي:
طقس الثلاثاء نهارًا
- شبورة خفيفة صباحًا على الوجه البحري والقاهرة، وطقس مائل للحرارة، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.
- طقس لطيف على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.
- طقس حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.
طقس الثلاثاء ليلًا
- طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري.
- طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية.
- طقس لطيف على شمال وجنوب الصعيد.
الظواهر الطبيعية
- شبورة مائية صباحًا على الوجه البحري والقاهرة.
الوصف الفني لخرائط الطقس
يتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى على البحر المتوسط، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي.
وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، الاثنين، عن موجة شديدة الحرارة تستمر حتى يوم الأربعاء، حيث تشهد البلاد ارتفاعا في الحرارة عن المعدلات الطبيعية مع ارتفاع في الرطوبة، مما يؤدي الي زيادة الاحساس بالحرارة.
وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان، أن طقس اليوم الثلاثاء، مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الشمالية.
وأكدت الهيئة، أن جنوب الصعيد سيسوده طقس شديد الحرارة، بينما يكون معتدل على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.
وليلا مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، لطيف علي جنوب وشمال الصعيد، فيما تشهد السواحل الشمالية الشرقية والغربية طقس معتدل ليلا.
ومن جهتها، حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من الخروج وقت الظهيرة وعدم التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.
وكشفت الهيئة، عن الظواهر الجوية اليوم الثلاثاء، التي تتمثل في شبورة مائية صباحًا على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة على معظم الأنحاء تنشط أحيانا على القاهرة الكبرى وعلى بعض المناطق على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.
أما بالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء البلاد، فقد جاءت كالتالي:
درجات الحرارة في القاهرة الصغرى 20 والعظمى 34
درجات الحرارة في شبين الكوم الصغرى 20 والعظمى 34
درجات الحرارة في طنطا الصغرى 20 والعظمى 33
درجات الحرارة في دمنهور الصغرى 21 والعظمى 33
درجات الحرارة في الإسكندرية الصغرى 22 والعظمى 28
درجات الحرارة في بلطيم الصغرى 22 والعظمى 27
درجات الحرارة في مطروح الصغرى 21 والعظمى 26
درجات الحرارة في السلوم الصغرى 22 والعظمى 36
درجات الحرارة في سيوة الصغرى 23 والعظمى 33
درجات الحرارة في بورسعيد الصغرى 23 والعظمى 27
درجات الحرارة في دمياط الصغرى 22 والعظمى 27
درجات الحرارة في الزقازيق الصغرى 21 والعظمى 33
درجات الحرارة في الاسماعيلية الصغرى 20 والعظمى 34
درجات الحرارة في السويس الصغرى 21 والعظمى 34
درجات الحرارة في العريش الصغرى 18 والعظمى 28
درجات الحرارة في رفح الصغرى 18 والعظمى 27
درجات الحرارة في رأس سدر الصغرى 23 والعظمى 35
درجات الحرارة في نخل الصغرى 17 والعظمى 35
درجات الحرارة في نويبع الصغرى 25 والعظمى 36
درجات الحرارة في طابا الصغرى 19 والعظمى 35
درجات الحرارة في كاترين الصغرى 18 والعظمى 30
درجات الحرارة في الطور الصغرى 22 والعظمى 35
درجات الحرارة في شرم الشيخ الصغرى 27 والعظمى 37
درجات الحرارة في الغردقة الصغرى 26 والعظمى 37
درجات الحرارة في مرسى علم الصغرى 27 والعظمى 36
درجات الحرارة في الفيوم الصغرى 23 والعظمى 36
درجات الحرارة في بنى سويف الصغرى 23 والعظمى 36
درجات الحرارة في المنيا الصغرى 23 والعظمى 36
درجات الحرارة في أسيوط الصغرى 24 والعظمى 37
درجات الحرارة في سوهاج الصغرى 25 والعظمى 37
درجات الحرارة في قنا الصغرى 26 والعظمى 41
درجات الحرارة في الأقصر الصغرى 27 والعظمى 42
درجات الحرارة في أسوان الصغرى 29 والعظمى 44
درجات الحرارة في أبوسمبل الصغرى 27 والعظمى 43
درجات الحرارة في الوادى الجديد الصغرى 28 والعظمى 41
درجات الحرارة في شلاتين الصغرى 28 والعظمى 37
درجات الحرارة في أبو رماد الصغرى 26 والعظمى 35
درجات الحرارة في حلايب الصغرى 27 والعظمى 34
درجات الحرارة في رأس حدربة الصغرى 28 والعظمى 34
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