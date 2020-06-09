شديد الحرارة على جنوب الصعيد.. الأرصاد تعلن طقس اليوم الثلاثاء

طقس الثلاثاء ليلًا

- طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري.

- طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية.

- طقس لطيف على شمال وجنوب الصعيد.





الظواهر الطبيعية

- شبورة مائية صباحًا على الوجه البحري والقاهرة.





الوصف الفني لخرائط الطقس

يتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى على البحر المتوسط، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي.





وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، الاثنين، عن موجة شديدة الحرارة تستمر حتى يوم الأربعاء، حيث تشهد البلاد ارتفاعا في الحرارة عن المعدلات الطبيعية مع ارتفاع في الرطوبة، مما يؤدي الي زيادة الاحساس بالحرارة.





وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان، أن طقس اليوم الثلاثاء، مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الشمالية.





وأكدت الهيئة، أن جنوب الصعيد سيسوده طقس شديد الحرارة، بينما يكون معتدل على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.





وليلا مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، لطيف علي جنوب وشمال الصعيد، فيما تشهد السواحل الشمالية الشرقية والغربية طقس معتدل ليلا.





ومن جهتها، حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من الخروج وقت الظهيرة وعدم التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.



