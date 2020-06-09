نصائح للمصورين أثناء عملهم في ظل انتشار كورونا

وجه المصور، كريم الشريف، عدة نصائح لمصوري الفوتوغرافيا أثناء عملهم في ظل انتشار وباء فيروس كورونا في مصر والعالم، مشددًا على ضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية، خاصة في تصوير حفلات الزفاف.





وقال "الشريف"، في مداخلة مع فضائية "الحدث اليوم": "لازم ناخد احتياطتنا كاملة وإحنا نازليين علشان إحنا نازلين نفرح ناس مش نخسر ناس ودي أهم نصيحة في الأزمة اللي بنمر بيها، لازم نعقم الكاميرا والعدسات والمعدات إلى هنستخدمها واحنا بنصور قبل وبعد التصوير".





وتابع: "نحاول بقدر الإمكان نقلل عدد المساعدين في اليوم حتى لو دة هياخد مجهود أكتر شوية بس هيخلي العدد أقل، نحاول ميكنش في زحمة لو مضطرين نصور في غرفة العروسة ولو في امكانية اننا نطلع نعمل ميكب في مكان اوت دور يفضل علشان يبقي في مساحة كويسة".





وأردف: "اليوم مهم بالنسبة للعريس والعروسة فنحاول نركز أننا نطلع صور تعوضهم عن الفرح والرقص إلى اتحرمو منة مع صحابهم وحبايبهم، لو حسيت بي أي اعراض ولو ١٪ خليك صريح مع العريس والعروسة وتعتذر ليهم وتخلي حد ينزل مكانك علشان الفلوس ساعتها مش هتعوض حاجة".





واستطرد: "حاول تخلي التعامل أون لاين أكتر سواء مع العميل أو الاديتور إلى بيشتغل معاك في الجزء المادي أو التسليم تجنبنًا لاي اختلاط،، حاول على قد ماتقدر تتعاون مع الميكب والشعر علشان ميحصلش أي تزاحم في القوضة وتختارو منطقة وسعة تساعد الميكب تعمل شغلها وتساعدك تصور".





وضع وباء كورونا في مصر

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، خروج 414 مصابا بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 9375 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 10618 حالة، من ضمنهم الـ 9375 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 1365 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 34 حالة جديدة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.



