الوحدة السعودي يقترب من ضم أوناجم





ذكرت تقارير صحفية سعودية أن الوحدة السعودي يقترب من التعاقد مع المغربي محمد أوناجم نجم الزمالك في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأفادت صحيفة الوطن السعودية بأن الوحدة السعودي حصل على موافقة أوناجم الذي رحب بالانضمام إلى صفوف الفريق السعودي بعد المفاوضات التي دارت بين الطرفين.

وأشارت الصحيفة السعودية إلى أن الزمالك طلب الحصول على مبلغ 20 مليون ريال سعودي وأكدت أن مرتضى منصور رئيس الزمالك اقترح تقسيط المبلغ على 4 دفعات وهو ما قوبل بالترحيب من جانب الفريق السعودي الذي يتمسك بالتعاقد مع أوناجم.

وكشفت الصحيفة السعودية أن الزمالك كان قد تعاقد مع أوناجم مطلع الموسم الحالي مقابل مليون ونصف مليون دولار بالإضافة إلى رحيل الكونغولي كاسونجو إلى الوداد المغربي.