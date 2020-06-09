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الوحدة السعودي يقترب من ضم أوناجم

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 06:23 ص
اوناجم
اوناجم
ريهام عبدالمحسن

ذكرت تقارير صحفية سعودية أن الوحدة السعودي يقترب من التعاقد مع المغربي محمد أوناجم نجم الزمالك في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وأفادت صحيفة الوطن السعودية بأن الوحدة السعودي حصل على موافقة أوناجم الذي رحب بالانضمام إلى صفوف الفريق السعودي بعد المفاوضات التي دارت بين الطرفين.
وأشارت الصحيفة السعودية إلى أن الزمالك طلب الحصول على مبلغ 20 مليون ريال سعودي وأكدت أن مرتضى منصور رئيس الزمالك اقترح تقسيط المبلغ على 4 دفعات وهو ما قوبل بالترحيب من جانب الفريق السعودي الذي يتمسك بالتعاقد مع أوناجم.
وكشفت الصحيفة السعودية أن الزمالك كان قد تعاقد مع أوناجم مطلع الموسم الحالي مقابل مليون ونصف مليون دولار بالإضافة إلى رحيل الكونغولي كاسونجو إلى الوداد المغربي.
وأوضحت الصحيفة السعودية أن أوناجم يواجه شبح الرحيل عن الزمالك في الموسم المقبل بسبب رغبة إدارة النادي الأبيض في استغلال مقعده بالتعاقد مع مهاجم أجنبي جديد.

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