عدلي القيعي يرد على الزمالك فى قضية نادي القرن









رد عدلي القيعي المستشار التسويقي والتعاقدات بالنادي الأهلي على نادي الزمالك بشأن قضية نادي القرن والتي أثارت الجدل خلال الفترة الماضية في الشارع المصري.





وقال عدلي القيعي في تصريحات تلفزيونية:"ماذا يفيد الرد على من يعتقد أن 12 دوري أكبر من 41 بطولة دوري نعم يمكن أن تكون الألقاب السبعة أكبر من التسعة، وكم كان يمكن أن تكون السبعة بالوصول لأكثر من مباراة نهائية".





أضاف القيعي:"التصنيف العالمي للتنس يحسب بعدد البطولات أم عدد النقاط كذلك الدوري البطولة الأهم هل تحسم بالأكثر فوزا أم بالأكثر تجميعًا للنقاط والنجاح في الثانوية العامة يحسب بالتفوق في عدد المواد أم إجمالي المجموع كذلك من استندت إليه ليدافع عن حقوقك، أقر بأن المعايير وضعت عام 1994 وتم الاستناد إليها في 1997".



