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عدلي القيعي يرد على الزمالك فى قضية نادي القرن

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 06:21 ص
عدلي القيعي
عدلي القيعي
علي ماهر حلمي


رد عدلي القيعي المستشار التسويقي والتعاقدات بالنادي الأهلي على نادي الزمالك بشأن قضية نادي القرن والتي أثارت الجدل خلال الفترة الماضية في الشارع المصري.

وقال عدلي القيعي في تصريحات تلفزيونية:"ماذا يفيد الرد على من يعتقد أن 12 دوري أكبر من 41 بطولة دوري نعم يمكن أن تكون الألقاب السبعة أكبر من التسعة، وكم كان يمكن أن تكون السبعة بالوصول لأكثر من مباراة نهائية".

أضاف القيعي:"التصنيف العالمي للتنس يحسب بعدد البطولات أم عدد النقاط كذلك الدوري البطولة الأهم هل تحسم بالأكثر فوزا أم بالأكثر تجميعًا للنقاط والنجاح في الثانوية العامة يحسب بالتفوق في عدد المواد أم إجمالي المجموع كذلك من استندت إليه ليدافع عن حقوقك، أقر بأن المعايير وضعت عام 1994 وتم الاستناد إليها في 1997".

واختتم مستشار النادي الأهلي تصريحاته قائلا:" نادي الزمالك شارك مكان النادي الأهلي وحقق بطولات إفريقية رغم حلوله وصيفا وذلك بعد مقاطعة الأهلي للبطولات الإفريقية في منتصف التسعينيات كان من الممكن أن يشارك النادي الأهلي ويرحم الزمالك من هذه الألقاب، لقد ترك النادي الأهلي مكانه لفترة وعندما قام باستعادته يقول الزمالك لا هذا مكاني، كيف ذلك".

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