وفاة ممثل شاب بنوبة قلبية مفاجئة

وينحدر سارجا، الذي لعب دور البطولة أيضًا في Whistle وVaradanayaka، من عائلة من الممثلين،

فهو ابن أخ الممثل أرجون سارجا وحفيد الممثل المخضرم شاكتي براساد، وفقا لصحيفة هندوستان تايمز. وتزوج من الممثلة ميغانا راج في 2018.