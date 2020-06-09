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وفاة ممثل شاب بنوبة قلبية مفاجئة
الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 06:00 ص
توفي الممثل الهندي الشاب، عن عمر ناهز 39 عاما، حسبما نقل موقع "سي إن إن".
وغرد يدييورابا، بي إس يدييورابا، رئيس وزراء ولاية كارناتاكا الهندية قائلَا: "إنها صدمة لسماع نبأ وفاة الفنان الشهير، شري تشيرانجيفي سارجا، بأزمة قلبية..الموت المبكر في عمر 39 عاما صادم للغاية".
سارجا، الذي تألق في 20 فيلمًا، بما في ذلك فيلم Amma I Love You الشهير، توفي إثر إصابته بنوبة قلبية.
وينحدر سارجا، الذي لعب دور البطولة أيضًا في Whistle وVaradanayaka، من عائلة من الممثلين، فهو ابن أخ الممثل أرجون سارجا وحفيد الممثل المخضرم شاكتي براساد، وفقا لصحيفة هندوستان تايمز. وتزوج من الممثلة ميغانا راج في 2018.