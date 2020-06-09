Advertisements

مبابي يتصدر قائمة أغلى اللاعبين على مستوى العالم

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 06:00 ص
مبابي
مبابي
محمد الدمتناوي


كشف المركز الدولي للدراسات الرياضية CIES، عن دراسة بقائمة اللاعبين، الأكثر قيمة تسويقية في الدوريات الكبرى، خلال الفترة المقبلة.

وشهدت القائمة مفاجآت عديدة أبرزها، خروج النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم وقائد فريق برشلونة من قائمة أفضل 20 لاعبًا.

كما تراجع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي، والبرازيلي نيمار دا سيلفا، جناح فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

بينما تصدر القائمة، النجم الفرنسي كيليان مبابي، نجم نادي باريس سان جيرمان، والذي ارتبط إسمه بالعديد من الأندية الأوروبية خلال الفترة الأخيرة، أبرزهم كل من ريال مدريد وليفربول، حيث تقدر قيمته نحو 259.2 مليون يورو.

بينما يتواجد في المركز الثاني رحيم سترلينج لاعب مانشستر سيتي، حيث تبلغ قيمته نحو 149.7 مليون يورو.

وجاء في المركز الثالث جادون سانشو لاعب فريق بوروسيا دورتموند الألماني، حيث تبلغ قيمته 179.1 مليون يورو.

في حين يأتي في المركز السادس الفرعون المصري محمد صلاح جناح فريق ليفربول الإنجليزي، حيث تبلغ قيمته السوقية في الوقت الحالي 144.9 مليون يورو، ثم يليه السنغالي ساديو ماني زميله بالفريق إذ تبلغ قيمته 139.2 مليون يورو.

أخبار تهمك

مناشدة عاجلة من وزيرة الصحة للمواطنين بشأن نقص الأدوية

منذ حوالي 5 ساعات

بشرى سارة حول الوضع الصحي للفنانة رجاء الجداوي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. موعد إعلان أسعار الشرائح الجديدة للكهرباء

منذ حوالي 17 ساعة

"تاج الدين" يعلن نجاح لقاح كورونا.. وتوافره قريبا بالأسواق (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

تطورات عودة نيمار لـ برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للسيسي

منذ ساعتين و 13 دقيقة

عمرو أديب عن واقعة "حوار تليجرام": "هنجيبه من قفاه"

منذ حوالي 5 ساعات

أول رد من الشركة المسؤولة عن توفير لقاح أوكسفورد لمصر

منذ حوالي 3 ساعات

النصر السعودي يسعى للتعاقد مع نجم الهلال

منذ حوالي 3 ساعات

"زايد": رفع إجراءات الحجر الصحي بالمطارات يتماشى مع المرحلة الحالية (فيديو)

منذ أقل من ساعة

مستشار الرئيس يوضح سبب ظهور إصابات عائلية بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

متظاهرون بريطانيون يطالبون بتدمير الأهرامات.. وعلماء يردون (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

رئيس الوزراء الإثيوبي يتحدى القانون الدولي بقرار تعبئة سد النهضة

منذ حوالي 17 ساعة

مستشار الرئيس يعلن خبرا سارا للمصريين بشأن علاج كورونا (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة بشأن فقدان حاستي الشم والتذوق وعلاقهتا بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

مستشار الرئيس للصحة يزف بشرى سارة بشأن المصابين بفيروس كورونا (فيديو)

منذ يوم
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:00 ص

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للسيسي

أول رد من الشركة المسؤولة عن توفير لقاح أوكسفورد لمصر

02:45 ص

مناشدة عاجلة من وزيرة الصحة للمواطنين بشأن نقص الأدوية

01:25 ص

"تاج الدين" يعلن نجاح لقاح كورونا.. وتوافره قريبا بالأسواق (فيديو)

08:49 م

عمرو أديب عن واقعة "حوار تليجرام": "هنجيبه من قفاه"

01:34 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا على صفيح ساخن