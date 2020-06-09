فايلر يكرر مطالبه للأهلي بشأن ملعب التتش

عاود السويسرى رينيه فايلر مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، طرح مطالباته بشأن أرضية ملعب مختار التتش.





وطالب فايلر بضرورة سرعة التدخل لإجراء تعديلات على أرضية ملعب مختار التتش، خلال الفترة المقبلة.





وأعرب السويسري مدرب الأهلي عن استيائه من أرضية ملعب التتش فى أكثر من مناسبة سابقة، مشيرا إلى أنها من أهم أسباب الإصابات الكثيرة التى ضربت عددا من العناصر الأساسية على مدار الموسم الحالي.





إدارة الأهلى وعدت فايلر بدراسة هذا الموضوع وتحديد الموعد المناسب للقيام بهذه التعديلات.



