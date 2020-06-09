







أعلنت رابطة الأندية الاسبانية لكرة القدم عن استئناف بطولة الدورى الاسباني الممتاز لهذا الموسم بعد أن توقفت لأكثر من شهرين بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد في البلاد وذالك بعد أن حصلت علي الضوء الأخضر من الحكومة علي العودة.





ويقدم لكم موقع الفجر الرياضي مواعيد الجولة المقبلة من بطولة الدوري الاسباني الممتاز:





تعود المنافسة الاسبانية بمواجهة قوية من العيار الثقيل تجمع بين نادي إشبيلية أمام نظيره نادي ريال بيتيس في ديربي الأندلس يوم الخميس المقبل في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة.





وفي يوم الجمعة يواجه نادي غرناطة نظيره نادي خيتافي في تمام الساعة السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة بينما يستضيف نادي فالنسيا علي ملعبه نظيره نادي ليفانتي في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة.



