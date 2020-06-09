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مواعيد الجولة المقبلة من بطولة الدوري الاسباني الممتاز

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 05:16 ص
الدوري الإسباني
الدوري الإسباني
علي ماهر حلمي


أعلنت رابطة الأندية الاسبانية لكرة القدم عن استئناف بطولة الدورى الاسباني الممتاز لهذا الموسم بعد أن توقفت لأكثر من شهرين بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد في البلاد وذالك بعد أن حصلت علي الضوء الأخضر من الحكومة علي العودة.

ويقدم لكم موقع الفجر الرياضي مواعيد الجولة المقبلة من بطولة الدوري الاسباني الممتاز:

تعود المنافسة الاسبانية بمواجهة قوية من العيار الثقيل تجمع بين نادي إشبيلية أمام نظيره نادي ريال بيتيس في ديربي الأندلس يوم الخميس المقبل في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة.

وفي يوم الجمعة يواجه نادي غرناطة نظيره نادي خيتافي في تمام الساعة السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة بينما يستضيف نادي فالنسيا علي ملعبه نظيره نادي ليفانتي في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة.

بينما يحل نادي برشلونة ضيفا علي نادي ريال مايوركا يوم السبت في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة ويوم الأحد يواجه نادي اتلتيكو مدريد نظيره مادي أتلتيك بلباو في تمام الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة ويواجه نادي ريال مدريد نظيره نادي ايبار في تمام الساعة السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة بالعاصمة الإسبانية مدريد.

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