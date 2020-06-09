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برشلونة يرفض عرض مغري من مانسشتر يونايتد لضم فاتي

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 05:15 ص
فاتي
فاتي
علي ماهر حلمي


رفضت إدارة نادي برشلونة الاسباني بقيادة جوزيب ماريا بارتوميو رئيس النادي الكتالوني عرض مغري من نظيره نادي مانسشتر يونايتد الإنجليزي لضم اللاعب الاسباني الشاب أنسو فاتي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وذكرت تقارير صحفية اسبانية اليوم أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي يضغط بقوة علي برشلونة من اجل الحصول على اللاعب الشاب فاتي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لكن إدارة برشلونة رفضت العرض.

وأضافت التقارير الصحفية أن رئيس نادي برشلونة الاسباني جوزيب ماريا ‏بارتيميو رفض عرض مغري يقدر ب100 مليون يورو من نظيره نادي مانسشتر يونايتد الإنجليزي من اجل انسو فاتي هذا الصيف.

ويسعي نادي برشلونة الاسباني بقيادة جوزيب ماريا بارتوميو رئيس النادي الكتالوني وضع مبلغ شرط جزائي يبلغ 400 مليون يورو في قيمة عقد اللاعب الاسباني الشاب فاتي الذي تألق بقوة مع النادي الإسباني هذا الموسم ولفت أنظار العديد من الأندية الأوربية أبرزها مانشستر يونايتد الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي وليفربول الإنجليزي.

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