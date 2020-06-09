الزمالك يضحي بأوناجم في الميركاتو الصيفي

يدرس مسؤولي نادي الزمالك الاستغناء عن المغربى محمد أوناجم، جناح الفريق الأول للكرة بالنادي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وكشفت تقارير صحفية أن باتريس كارتيرون، المدير الفنى لنادى لزمالك، اشترط التعاقد مع لاعب أجنبى يمتلك صفات فنية أقوى، لتعويض رحيل أوناجم.





وارتبط اسم أوناجم بالانتقال لعدد من الأندية الخليجية والأوروبية في الميركاتو الصيفي القادم، بعدما أصبح واحدًا من أبرز العناصر التي لمعت مؤخرا؛ بسبب إمكانياته الفنية العالية، التي جعلته واحدا من أفضل اللاعبين في الدوري المصري الممتاز.





وتناقش إدارة الزمالك العروض المقدمه لضم الاعب المغربي، هذا في الوقت الذي أعرب فيه اللاعب عن رغبته في الاستمرار داخل القلعة البيضاء في الموسم الجديد.





وكانت تقارير صحيفة سعودية، أوضحت أن الزمالك يشترط الحصول على مبلغا ماليا قدره 86.4 مليون جنيه مصري، مقابل الاستغناء عن خدمات أوناجم، خلال فترة الانتقالات الصيفية.



