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الزمالك يضحي بأوناجم في الميركاتو الصيفي

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 05:12 ص
محمد أوناجم
محمد أوناجم
أميرة فطيم
يدرس مسؤولي نادي الزمالك الاستغناء عن المغربى محمد أوناجم، جناح الفريق الأول للكرة بالنادي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشفت تقارير صحفية أن باتريس كارتيرون، المدير الفنى لنادى لزمالك، اشترط التعاقد مع لاعب أجنبى يمتلك صفات فنية أقوى، لتعويض رحيل أوناجم.

وارتبط اسم أوناجم بالانتقال لعدد من الأندية الخليجية والأوروبية في الميركاتو الصيفي القادم، بعدما أصبح واحدًا من أبرز العناصر التي لمعت مؤخرا؛ بسبب إمكانياته الفنية العالية، التي جعلته واحدا من أفضل اللاعبين في الدوري المصري الممتاز.

وتناقش إدارة الزمالك العروض المقدمه لضم الاعب المغربي، هذا في الوقت الذي أعرب فيه اللاعب عن رغبته في الاستمرار داخل القلعة البيضاء في الموسم الجديد.

وكانت تقارير صحيفة سعودية، أوضحت أن الزمالك يشترط الحصول على مبلغا ماليا قدره 86.4 مليون جنيه مصري، مقابل الاستغناء عن خدمات أوناجم، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

يذكر أن أوناجم انتقل إلى الزمالك في بداية الموسم الجاري قادمًا من صفوف الوداد، مقابل مليون ونصف مليون دولار، وشارك مع الأبيض في 22 مباراة، سجل خلالهم 3 أهداف، وصنع 4 تمريرات حاسمة.

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