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يوفنتوس يضغط على نجم برشلونة لضمه هذا الصيف

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 04:42 ص
برشلونة
برشلونة
علي ماهر حلمي


ذكرت تقارير صحفية عالمية اليوم أن إدارة نادي يوفنتوس الإيطالي تضغط بقوة على نجم نادي برشلونة الاسباني اللاعب الدولي البرازيلي آرثر ميلو لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتعزيز خط وسط النادي الإيطالي بالموسم الجديد.

وذكرت شبكة ‏RAC1 العالمية ان ادارة نادي يوفنتوس الإيطالي سوف تضغط بقوة على اللاعب الدولي البرازيلي آرثر ميلو لاعب وسط برشلونة الاسباني خلال هذا الأسبوع لضمه في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وقالت الشبكة العالمية:" في تورينو يعتقدوا بأن لاعب برشلونة الاسباني آرثر على استعداد للإستماع بالعروض المقدمة له حيث ينوي النادي الإيطالي تقديم عرض للاعب ️راتبه سوف يكون 3 اضعاف راتبه في برشلونة️ لكن مازال وكلاء أعماله يقولون أنه لن يخرج هذا الصيف".

يذكر أن اللاعب الدولي البرازيلي قد انضم لصفوف نادي برشلونة الاسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2019.

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