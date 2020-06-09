المقاولون العرب يبدأ رحلة البحث عن «بديل طاهر محمد طاهر» في الميركاتو الصيفي









تخطط إدارة المقاولون العرب لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الكروي الجديد.





المقاولون العرب يبحث عن بديل طاهر محمد طاهر





طلب عماد النحاس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، من إدارة النادي، التعاقد مع بديل مناسب لرحيل طاهر محمد طاهر المحتمل خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل.





وارتبط اسم طاهر محمد طاهر مهاجم فريق المقاولون العرب بالانتقال إلى أحد القطبين الأهلي والزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة والاحتراف الخارجي وهوا الأقرب.





طاهر محمد طاهر يرفض عروض الأهلي والزمالك





وتلقى طاهر محمد طاهر، لاعب المقاولون العرب، عددا من العروض الأوروبية في الآونة الأخيرة، إلا أن إدارة النادي تنتظر وصول عرض أفضل للاعب من أجل إفادة النادي من الناحية المادية.



