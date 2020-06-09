ليلى أحمد زاهر تشعل "تيك توك" بظهور نادر لشقيقتيها منى ونور (صور)





نشرت الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر، مقطع فيديو مصور على موقع الفيديوهات الترفيهية "تيك توك"، مع شقيقتيها الصغار منى ونور، في أحدث ظهور لهما على مواقع التواصل الاجتماعي.وحظى مقطع الفيديو على تفاعل كبير من قبل متابعي الفنانة الشابة، خاصة أن هذه المرة شاركته برفقة شقيقتيها الصغار في ظهور يعتبر الأول على مواقع التواصل.وفي سياق آخر شاركت ليلى أحمد زاهر، بمسلسل "الفتوة" في السباق الرمضاني لهذا العام، مع النجم ياسر جلال، وأحمد صلاح حسني وإنعام سالوسة، وباقة كبيرة من النجوم، في دور "نورا"، والتي وصفته بنقطة التحول في حياتها، وخطوة فارقة في مشوارها الفني.وتدور أحداث المسلسل في زمن "الفتوات"، حيث تعود للوراء 100 عام، معتمدة على الطابع الشعبي، ويتم تناوله بشكل اجتماعي لا يخلو من الجانب الرومانسي والأكشن والكوميديا.مسلسل "الفتوة" من بطولة ياسر جلال، ومي عمر، وأحمد صلاح حسني، ونجلاء بدر، أحمد خليل، وإنعام سالوسة، ورياض الخولي، وعدد كبير من النجوم، سيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي، ومن إنتاج سينرجي.