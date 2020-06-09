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الكشف عن تفاصيل إصابة محمد صلاح في تدريبات ليفربول

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 04:09 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
علي خلاف


تعرض النجم المصري محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي إلى إصابة خفيفة خلال تدريبات الريدز استعدادا لعودة الدوري الإنجليزي الممتاز، منتصف الشهر الجاري.

إصابة محمد صلاح في تدريبات ليفربول

وذكرت صحيفة «ليفربول إيكو» المقربة من النادي أن صلاح تعرض لكدمة خفيفة خلال التدريبات أبعدته عن المباراة الودية الداخلية التي أقيمت بين فريقين من الريدز.

وأشارت الصحيفة إلى أنه المحتمل أن تكون الكدمة التي أصيب بها محمد صلاح بسيطة وأن يكون غيابه بغرض الوقاية من تفاقمها فقط وأنها ليست بالإصابة المقلقة.

الجدير بالذكر أن محمد صلاح 

جدير بالذكر أن صلاح ليس اللاعب الوحيد الذي غاب عن المباراة الودية الداخلية، فقد غاب أيضا المدافع أندي روبرتسون والحارس أدريان.

موعد مباراة ليفربول القادمة في البيرميرليج

ومن المقرر أن يخوض ليفربول أول مباراة له بعد التوقف ضد إيفرتون يوم 21 يونيو الجاري ضمن الجولة 29 من المسابقة.

ترتيب ليفربول في الدوري الإنجليزي

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري بفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتي ويتبقى لهم 9 مباريات، ويحتاج ليفربول إلى 6 نقاط ليتوج رسميا باللقب الذي يفتقده منذ ثلاثين عاما.

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