روما يرفض رحيل نجم الفريق لإنتر أو يوفنتوس









كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم عن رفض إدارة فريق روما الإيطالي فى بيع أحد نجوم الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.





ويرغب إنتر ميلان ويوفنتوس فى ضم اللاعب نيكولو زانيولو لاعب روما خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.





وذكرت صحيفة " كوريري ديللو سبورت" الإيطالية أن روما يرفض رحيل لاعبه وجوهرته زانيولو خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.





واشارت الصحيفة إن هناك صراع كبيرا بين الثنائي إنتر ويوفنتوس، من أجل ضم زانيولو، خاصة بعد الأداء المميز الذي يقدمه اللاعب.





وأكدت الصحيفة أن النيراتزوري حاول ضم زانيولو من خلال صفقة تبادلية يعود بمقتضاها رادجا ناينجولان إلى صفوف روما ولكن رفض مسؤولي الذئاب هذا العرض وتمسكوا باللاعب.



