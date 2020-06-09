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الزمالك يضع اللمسات الأخيرة لتجديد عقد كارتيرون

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 04:04 ص
كارتيرون
كارتيرون
عبد القادر عرابي


يقترب نادي الزمالك من تجديد عقد المدرب الفرنسي "باتريس كارتيرون" المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلال الفترة المقبلة.



وكشفت مصادر مقربة من نادي الزمالك، أن إدارة الفريق بصدد الاتفاق على كافة بنود العقد، على أن يتم التجديد خلال الأسبوع المقبل.


وأضاف المصدر أن المفاوضات مع كارتيرون تسير بشكل جيد ووصلت للمراحل الأخيرة، وقد يشهد الأسبوع القادم الإعلان الرسمي عن التجديد.



ومن المقرر أن يجدد كارتيرون لمدة موسم واحد مع القلعة البيضاء، بعد الاتفاق مع الطرفين.



وتولى كارتيرون الإدارة الفنية للزمالك في شهر نوفمبر الماضي، خلفاً للمدرب الصربي ميتشو.



وقاد مدرب الأهلي السابق القلعة البيضاء للفوز ببطولتي كأس السوبر المصري على حساب الأهلي، وكأس السوبر الأفريقي على حساب الترجي التونسي.

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