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عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للسيسي

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 04:00 ص
تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ
الفجر
وجه المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، رسالة تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة مرور ست سنوات على توليه مقاليد حكم الدولة المصرية.

وقال "آل الشيخ"، في منشور له عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي زعيم مصر المحترم أتقدم لسيادتكم ولشعب مصر العظيم بالتهنئة علي مرور ست سنوات على توليكم حكم بلد عظيم بحجم مصر هنيئا لشعب مصر بسيادتكم زعيم وطني مصري عربي مخلص أرسى في وطنه قواعد العدل وسيادة القانون على الجميع دون تفرقةً وفقك الله وسدد خطاك".

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