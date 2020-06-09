عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للسيسي

وجه المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، رسالة تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة مرور ست سنوات على توليه مقاليد حكم الدولة المصرية.



